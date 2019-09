Juventus - Sarri : "Il faut être patient avec Rabiot"

L'entraîneur de la Juventus Turin demande de la patience au sujet d'Adrien Rabiot avec la Vieille Dame.

Adrien Rabiot traverse un début de saison complexe à la . L'ancien élément du PSG n'a été titularisé qu'à une seule reprise avec le club italien sous la direction de Maurizio Sarri.

Avant d'affronter la , ce samedi (15h), le coach a donné des nouvelles du Français.

"Rabiot peut faire beaucoup plus. Il faut être patient avec lui : en 2019, il n’a jamais joué. Il a de grandes qualités techniques et physiques, mais il doit s’habituer à notre football et à notre façon de jouer", a-t-il indiqué devant les médias.