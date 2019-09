Juventus-Bayer, Sarri ricorda la particolarità della Champions: "Possono influire 3000 fattori"

Arriva il Bayer, Sarri scherza: "Dybala, Higuain e Ronaldo assieme? Vediamo, per chi si siede al bar è un'ipotesi affascinante. Ma serve equilibrio".

Ancora imbattuta in stagione, con un buon, ma non eccellente pareggio contro l' in Champions, la si appresa a giocare la sua seconda gara europea in seguito al successo di campionato contro la . Di fronte al team Sarri ci sarà il .

Un Leverkusen partito male nel girone della Juventus, vista la sconfitta interna contro la Mosca, che nella giornata di martedì ospiterà l'Atletico Madrid. Per i bianconeri un match da vincere ovviamente ad ogni costo, così da ottenere i primi tre punti e cominciare a lavorare per la qualificazione.

Alla vigilia del match, Sarri ha messo in guardia sui pericoli rappresentati dal Bayer:

"Abbiamo una partita difficilissima, contro una squadra forte. Non possiamo pensare all' , sfidiamo la squadra con i migliori valori fisici della e con il miglior possesso. Mi hanno sorpreso. Grado di difficoltà talmente elevato che sarebbe un gravissimo errore pensare oltre"

Il più grande pericolo dall'altra parte sarà Havertz:

"Havertz è un giocatore che unisce delle ottime qualità fisiche a delle qualità tecniche. In questo momento gioca principalmente dietro la punta o da esterno. Potrebbe anche giocare da centrocampista totale, diventerà uno dei più importanti d'Europa visto e considerando che è un '99".

Sarri non si pone obiettivi per la sua Champions, Juventus passo passo:

"Il nostro punto di maturazione spero sia basso, significherebbe che abbiamo grandi margini di miglioramento. L'obiettivo massimo in Champions può essere di dieci squadre, ma gli episodi saranno fondamentali. Può dipendere da altri 3000 fattori. Passiamo il turno, poi vedremo pian piano. Allora potremmo pensare di arrivare fino alla fine".

Servirà però battere le favorite di Sarri:

"Secondo me sono le inglesi. La è il top. Dobbiamo viverla con allegria e non con pesantezza".

Infine sulla formazione, con tanti dubbi ancora da sbrogliare: