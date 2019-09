Manchester City, Guardiola : "Je ne vais pas me tuer si on ne gagne pas la Ligue des champions"

L'Espagnol ne ressent pas l'obligation de remporter la Ligue des champions cette saison avec Manchester City.

Double champion d' en titre, veut tenter la passe de trois cette saison, même si est pour le moment en tête du championnat. Mais les Citizens ont un autre objectif majeur : la . Manchester City n'a jamais été sacré dans la compétition et peine à atteindre le dernier carré de la compétition, alors que le club mancunien domine outrageusement le football anglais depuis plusieurs saisons. Les supporters s'impatientent et les observateurs ont la dent dure. Ils attendent que Pep Guardiola mène les Citizens au succès sur la scène européenne.

En conférence de presse, Pep Guardiola a évoqué la victoire finale en Ligue des champions, l'obsession suprême de Manchester City, mais il a assuré qu'il ne serait pas uniquement jugé là-dessus : "J'ai parlé à quelques reprises avec le président Khaldoon Al Moubarak et ils ne m'ont pas dit cela. Ils m'ont dit que je venais ici pour continuer un projet, essayer de faire évoluer le jeu, gagner juste des matchs et voir jusqu'où on pouvait aller".

"La C1 est la prochaine étape pour Manchester City"

"Oui, bien sûr gagner la Ligue des champions est la prochaine étape pour Manchester City mais parfois cela ne peut pas être possible. Parfois, vous prenez quelques années, parfois, vous prenez plus de temps. Le est mon club de cœur et a remporté son premier titre en C1 en 1992. Bien sûr, je vais essayer ou vivre les dix prochains mois, pensant que ce serait un désastre si je ne gagnais pas la Ligue des champions", a ajouté l'Espagnol.

Pep Guardiola ne serait pas désespéré s'il ne remporte pas la C1 cette année : "Je veux gagner mais si je ne le fais pas, cela ne changera pas ma vie, je ne vais pas me tuer. Lors de ma première conférence de presse, la question était la même, vous êtes ici pour remporter la Ligue des champions. Il est impossible d'arriver sans le sentiment que nous voulons le faire. Nous avons essayé la première saison, nous avons essayé la deuxième saison où nous étions en course pour quatre compétitions".

La saison dernière, Manchester City a réussi un quadruplé historique. Mais quand les Citizens ont fait venir Pep Guardiola dans le Nord de l'Angleterre, ils avaient certes pour but d'asseoir leur domination en Angleterre et d'avoir un jeu plus séduisant, néanmoins, ils avaient surtout la volonté de passer un cap sur la scène européenne grâce à l'Espagnol vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone.