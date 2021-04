Juventus - Ronaldo touché à la cuisse et forfait face à l'Atalanta

L'attaquant de la Juventus Turin est gêné à la cuisse et n'a pas été en mesure de s'entraîner correctement ces derniers jours. Il est donc forfait.

Cristiano Ronaldo est forfait pour la rencontre entre la Juventus et l'Atalanta, dimanche, en raison d'une blessure à la cuisse. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or n'a pas été en mesure de participer complètement aux entraînements ces derniers jours et ne prendra donc pas de risques en disputant ce rendez-vous de Serie A.

Andrea Pirlo a cependant beaucoup d'alternatives à sa disposition et prévoit de donner une place de départ à Paulo Dybala, qui n'a pas été titularisé avec la Juve depuis le 10 janvier dernier en raison d'un problème au genou. Regrettant l'absence de CR7, Andrea Pirlo a fait le point face aux journalistes en conférence de presse.

Ronaldo absent, mais des retours à souligner

"Cristiano Ronaldo a un problème avec ses fléchisseurs de cuisse, il ne sera pas là contre l'Atalanta. Nous essaierons de le récupérer mercredi [contre Parme]. Il n’a pas été capable de pousser comme il le souhaitait à l’entraînement cette semaine et nous préférons ne pas risquer. Les matches internationaux n’ont pas aidé, il a beaucoup joué".

Perdre Ronaldo représente un coup dur évident pour la cause de la Juve, et Dybala va devoir briller. Andrea Pirlo s'attend également à être en mesure de faire appel à Weston McKennie et Arthur contre l'Atalanta. Leonardo Bonucci est également de nouveau disponible après avoir purgé une période d'auto-isolement imposée par Covid-19.

"Arthur et McKennie vont bien, ils sont entièrement disponibles pour demain. Bonucci, après Covid, fait un travail spécifique pour se remettre en forme. [Juan] Cuadrado peut être une solution, à la fois haute et basse. Nous avons pensé à diverses situations. Nous devons donner confiance aux jeunes, ce n'est pas un pari et nous le faisons".

La Juve occupe la troisième place du classement de la Serie A dans l'état actuel des choses, avec un écart de 12 points qui la sépare du leader de l'Inter avec seulement huit matchs à disputer. Il semble que le Scudetto quittera Turin pour la première fois en une décennie, avec des questions posées sur l'avenir de Pirlo à la Vieille Dame.