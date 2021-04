Zidane : "Je ne crois pas être désastreux comme coach"

L'entraineur français a refusé de se projeter trop loin dans le futur, même s'il estime que ses résultats à Madrid parlent pour lui.

Zinédine Zidane a répondu à d'autres questions sur son avenir au Real Madrid en soulignant qu'il n'est pas "un désastre comme entraîneur", mais qu'il est également incapable de spéculer sur combien de temps il restera à Santiago Bernabeu.

Le Français a remporté deux titres en Liga et trois couronnes en Ligue des champions durant deux mandats différents en tant que patron des Blancos, et reste à la recherche de plus de gloire dans ces deux compétitions cette saison.

On s'est toutefois demandé s'il restera à son poste actuel jusqu'à la fin de son contrat actuel en 2022, des rumeurs d'un possible engagement avec un autre grand ténor en Europe viennent nourrir les spéculations sur son avenir.

Interrogé lors d'une conférence d'avant-match à propos de ceux qui continuent de suggérer que son succès est dû à la chance, le champion du monde 1998 a répondu: "Si je suis chanceux? Oui, d'être ici dans ce grand club. Je ne pense pas que je sois désastreux comme entraîneur. Je ne suis pas non plus le meilleur, c'est sûr."

"Vous ne pouvez pas toujours bien faire les choses, mais l'important est d'avoir de la passion. Ensuite, cela peut bien ou mal se passer. Il est important de donner 100% chaque jour et je le fais, et surtout mes joueurs le font, a poursuivi Zizou. On parle beaucoup là, mais cela ne changera pas. J'aimerais parler plus que nous le faisons du football avec vous [les médias], mais il semble y avoir plus d'intérêt pour d'autres choses. Je sais que vous aimez tous aussi le football!"

"Vous pouvez avoir un long contrat et partir demain"

L'article continue ci-dessous

Les Merengue ont connu quelques passages à vide cette saison, mais ils s'en sont parfaitement remis et sont actuellement en course pour aller chercher le doublé.

Zidane semble avoir fait assez pour rester longtemps à un poste aussi exigeant que celui du coach du Real, mais il admet que tout est possible dans le football moderne. Il a ajouté à propos de son avenir: "Je ne regarde pas plus loin que le match de demain [contre Getafe]. Nous nous concentrons sur le travail quotidien. Vous pouvez avoir un contrat de quatre ou cinq ans et partir demain. Ou le contraire. Vous pourriez avoir un contrat qui expire et finir par rester."

"Vous ne savez rien. Quand vous avez dit qu'il fallait se débarrasser de Zidane dans le passé, et bien, je suis là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans trois mois ou un an. Je suis ici et nous avons un match demain", a conclu le technicien français.