Juventus, Pirlo veut aller en finale de la Coupe d'Italie : "Se qualifier pour la finale à tout prix"

L'entraîneur de la Juventus demande une concentration maximale pour la demi-finale retour face à l'Inter: "Buffon et Kulusevski seront titulaires".

La Juventus a fait le plus dur la semaine dernière lors du match aller de la demi-finale de la Coupe d'Italie. Avec sa victoire à l'extérieur grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame abordera la seconde manche, à domicile, en position favorable mais ne pourra pas se reposer sur ses lauriers. En difficulté en championnat où elle pointe à la troisième place à sept points du leader, l'AC Milan, avec un match en moins, la Juventus aura à coeur de briller en Coupe d'Italie.

En effet, l'équipe d'Andrea Pirlo ne crachera pas sur une victoire en Coupe d'Italie en fin de saison après s'être offert la Supercoupe d'Italie, il y a quelques semaines, bien que la Juventus ne rendra pas les armes si facilement en championnat. Une chose est sûre, la défaite de la Juventus en Serie A a servi. Elle aura été un déclic pour les joueurs d'Andrea Pirlo qui ont depuis enregistré six succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Et la Juventus voudra accrocher une septième victoire à sa série en cours ce mardi soir. S'adressant aux micros de Juventus TV, Andrea Pirlo a demandé à ses joueurs de rester concentré pour atteindre la finale de la Coupe d'Italie et donc éliminer l'Inter Milan : "Nous devrons jouer pour la Juve, comme nous le faisons lors des derniers matches, c'est le deuxième tour d'un grand défi qui nous donnera l'opportunité d'aller en finale, un objectif que nous devons atteindre à tout prix".

Pirlo se méfie de Lukaku et Hakimi

L'entraîneur de la Juventus ne veut pas penser au résultat du match aller pour éviter de dangereuses distractions : "Il faut avoir une attitude comme si on commence la confrontation à 0-0, sans penser au match aller que l'on a gagné. Vous réinitialisez tout comme une finale. Il faut être agressif et concentré, il y a un but trop important pour qu'il soit manqué". Autant dire que les joueurs de la Juventus ont tout intérêt à répondre présent dès le coup d'envoi après le message passé par leur entraîneur.

Concernant la formation possible, dans laquelle Arthur et Morata ne devraient pas être là, l'entraîneur de la Juventus a préféré maintenir une part de suspense dans son onze de départ, ne donnant que deux noms qu'il compte aligner dès le coup d'envoi : "Buffon reviendra dans les buts et Kulusevski jouera dès la première minute". Le Suédois devrait donc accompagner Cristiano Ronaldo, en grande forme, en attaque au Juventus Stadium.

Enfin, Andrea Pirlo a délivré de nombreux compliments pour à l'Inter Milan d'Antonio Conte, qui retrouvera Achraf Hakimi et Romelu Lukaku qui étaient absents lors du match aller : "L'Inter est une équipe très organisée, ils ont des joueurs forts et ils ont récupéré Lukaku et Hakimi qui sont fondamentaux pour leur façon de développer leur jeu."