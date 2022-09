Juventus - Paul Pogba explique son retour à Turin : "C'était le bon moment pour se retrouver"

Sa relation avec Allegri, son retour à la Juventus, sa blessure...le milieu de terrain français s'est confié à GQ.

Paul Pogba devra attendre le début de l'année 2023 avant de revenir porter le maillot de la Juventus lors d'un match officiel, six ans plus tard. La blessure au ménisque qui a touché le Français l'a d'abord contraint à cinq semaines de thérapie conservatrice, puis à une opération de méniscectomie qui le contraindra à un arrêt prolongé d'environ deux mois.

"Aider l'équipe à être où elle mérite"

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, revenu à Turin cet été, s'est confié aux micros de "GQ ", espérant un retour rapide sur le terrain : "Je promets aux fans que je travaillerai dur pour revenir sur le terrain dès que possible, et pour aider l'équipe à remporter les victoires qu'elle mérite." Le retour à la Juventus a été un choix dicté par le grand lien qui l'a toujours lié aux couleurs des Bianconeri.

Affaire Pogba : l'angoissant témoignage de Paul Pogba

"J'aime penser et dire que c'est mon cœur qui a fait le choix. C'était peut-être aussi le bon moment pour revenir ici. Les trois dernières années à Manchester, conditionnées aussi par les blessures, ne se sont pas déroulées comme je le voulais. J'ai pensé que si l'on ajoute à cela le fait que la Juve sortait également de deux années où elle n'avait pas gagné le Scudetto, c'était un bon défi pour nous deux. C'était le bon moment pour nous retrouver et retrouver le chemin de la victoire", a analysé le Français.

"Même à Manchester, j'étais resté en contact avec Allegri"

Paul Pogba a également évoqué sa relation avec Massimiliano Allegri qu'il a déjà côtoyé durant son premier passage à Turin : "J'ai toujours eu une relation très forte avec l'entraîneur. Il me connaît et m'a toujours poussé quand nous étions ici ensemble. Même lorsque j'étais à Manchester, nous sommes restés en contact et avons beaucoup parlé."

Affaire Pogba : La réaction véhémente de Serge Aurier

Le milieu de terrain français a aussi eu un mot tendre pour les supporters turinois "J'ai toujours ressenti l'amour de ces fans, c'est la vérité. Je n'en ai jamais ressenti une aussi grosse, même pas à Manchester. J'ai toujours envie de jouer et de donner le meilleur de moi-même. Au fond de moi, je sais que cette chemise est spéciale, elle fait ressortir le meilleur de moi-même. Je n'ai jamais douté que ma place était ici".

"Le football italien a toujours été l'un des meilleurs au monde"

Pour beaucoup revenir en Serie A au vu de la compétitivité actuelle de la Premier League peut sembler être un pas en arrière dans la carrière de Paul Pogba, mais ce dernier a justifié ce choix : "Pour moi, le championnat italien a toujours été l'un des plus difficiles. Gagner en Italie est toujours un défi prohibitif pour tout le monde, et c'est encore plus vrai pour la Juve dont on attend toujours le meilleur".

Les proches de Pogba croient en son retour en grâce

"En ce moment, en Premier League, il y a un potentiel économique inégalé, je pense que c'est la vraie différence. Mais si je dois en rester au football pratiqué, le football italien a toujours été pour moi l'un des meilleurs au monde. Il n'y a pas une grande différence entre jouer pour Manchester United et la Juventus ; quand vous êtes dans un grand club, vous êtes dans un grand club. Et la Juve a toujours été, le plus grand d'Italie'", a conclu l'international français.