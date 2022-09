Affaire Pogba : La réaction véhémente de Serge Aurier

Le défenseur ivoirien ne comprend pas pourquoi son nom est mêlé au scandale qui touche la famille Pogba.

Alors qu’il n’avait rien demandé, Serge Aurier est tombé des nues vendredi soir en voyant Mathias Pogba citer son nom dans l’une de ses vidéos. Le Guinéen avait laissé croire dans sa dernière vidéo que l’ancien défenseur du PSG connaissait le marabout auquel a fait appel son frère Paul.

« Je suis musulman, je prie Dieu, pas le marabout »

Joint par L’Equipe, Aurier a totalement démenti. Le latéral ivoirien a même exprimé mécontentement par rapport au fait qu’on le sollicite pour réagir à ça. « Je suis musulman et je prie Dieu, pas le marabout. Appelez-moi pour des bonnes choses, drôles et marrantes, prévient le nouveau sociétaire de Nottingham Forest. Les histoires de famille qui frôlent la folie, allez en parler directement à la famille Pogba ou à celui qui les proclame ».

Diarra dément aussi toute implication

Aurier n’est pas le seul footballeur qui se retrouve mêlé à cette histoire. C’est aussi le cas d’Alou Diarra, l’ancien international français. Ce dernier a accueilli les révélations du jour avec un peu plus de recul et d’humour, mais il a, lui aussi, assuré n’être guère en contact avec la fratrie Pogba. « Je ne connais pas personnellement Paul Pogba et son entourage, a-t-il affirmé. Ils ne sont pas de ma génération. Donc [je suis] très étonné que mon nom soit cité par le frère de Pogba ».

Vendredi matin, et alors qu’il se retrouve incarcéré en ce moment, Mathias avait fait publier une vidéo dans laquelle il met de nouveau en cause son frère. Il a de nouveau assuré que « La Pioche » faisait appel à des marabouts afin de nuire à Kylian Mbappé. Et il l’a accusé d’exploiter des gens.

Paul Pogba s’est pour l’instant abstenu d’émettre le moindre commentaire sur cette affaire publiquement. Il se concentre sur sa rééducation après s’être fait opérer du genou. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il a assuré dernièrement qu’il allait bien physiquement et moralement. A noter qu’il bénéficie actuellement d’une sécurité policière. Une mesure de précaution prise par les Italiens.