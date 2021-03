Juventus, Cassano : "Ronaldo n'est pas le joueur qu'il était il y a quatre ans"

L'ancien international italien pense que le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a été un obstacle pour les Bianconeri depuis son arrivée au club.

Cristiano Ronaldo n'est pas le joueur qu'"il était il y a quatre ans", selon Antonio Cassano, qui affirme que la superstar de la Juventus est un "gros problème" pour Andrea Pirlo. Cristiano Ronaldo a pris la décision de mettre fin à son illustre séjour de neuf ans au Real Madrid et de relever un nouveau défi en Serie A avec la Juventus à l'été 2018. Cependant, il n'a pas été en mesure de renvoyer les géants italiens au-delà des quarts de finale de la Ligue des champions.

Cette saison, ils ont également perdu leur emprise sur le Scudetto sous Andrea Pirlo, qui pour Antonio Cassano est gêné par la présence du quintuple vainqueur du Ballon d'Or : "La Juventus s'est débarrassée d'un entraîneur (Massimiliano Allegri) qui, au cours des 20 ou 30 dernières années, a produit le meilleur football d'Italie et son gros problème en était : Cristiano Ronaldo. C'était le cas pour Maurizio Sarri et c'est le cas pour Pirlo", a déclaré l'ancien attaquant madrilène et italien sur la chaîne Twitch de Christian Vieri, Bobo TV.

"La Juve a déjà été brûlée l'année dernière, parce que Sarri était incapable de trouver la bonne chimie avec lui et d'autres joueurs et que faites-vous ? Vous prenez un autre entraîneur qui aimerait jouer au football et vous avez toujours Cristiano Ronaldo comme problème pour cela. Si vous avez choisi jouer un certain type de]football, Ronaldo n'est pas bon. C'est quelqu'un à qui il faut donner le ballon et il marque en pensant à ses records", a ajouté Cassano.

"Ronaldo est un problème"

"Ronaldo n'est pas ce qu'il était il y a quatre ans. Ils l'ont signé pour remporter la Ligue des champions et ils ont échoué. Pirlo, en tant qu'entraîneur, est une recrue et il n'a pas l'expérience nécessaire pour gérer le joueur avec le plus grand profil médiatique au monde dans son équipe car il peut créer des problèmes. Dejan Kulusevski, par exemple, est très conditionné par Ronaldo, il n'est pas libre, il le cherche toujours. Si vous avez des jeunes sans forte mentalité, des problèmes surgissent", a conclu Antonio Cassano.

Ronaldo a fait la transition de la Liga à la Serie A de manière transparente il y a trois ans, prouvant une fois de plus qu'il est capable d'être dominant dans tous les grands championnats européens. Le joueur de 36 ans a marqué 95 buts en 123 matchs pour la Juve, dont 30 toutes compétitions confondues cette saison, remportant des prix consécutifs de joueur de l'année en Serie A. Les Bianconeri ont également remporté le Scudetto à deux reprises et deux couronnes en Supercoupe d'Italie avec Ronaldo dans ses rangs, mais ils se retrouvent 10 points derrière l'Inter dans l'élite cette saison avec seulement 11 matchs à disputer.

L'élimination choc de la Juventus face à Porto en huitième de finale de la Ligue des champions au début du mois a suscité de nouvelles spéculations sur l'avenir de Ronaldo à l'Allianz Stadium. Les champions italiens sont maintenant invités à tirer profit d'un atout précieux avant l'expiration de son contrat en 2022, le Paris Saint-Germain étant envisagé comme prochaine destination possible. Il a également été suggéré que Ronaldo pourrait retourner à Madrid, Zinedine Zidane a déjà ajouté du carburant à ces rumeurs. "Oui, cela pourrait être [vrai]. Nous connaissons Cristiano, nous savons ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Nous verrons quel sera son avenir", a déclaré le Français. L'été s'annonce agité du côté de Turin.