Juventus - À bientôt 38 ans, Andrea Barzagli annonce sa retraite au terme de la saison

En marge de la défaite de la Juventus face à la SPAL (2-1), Andrea Barzagli a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison.

Arrivé à la Turin en 2011 après des expériences de Wolfsburg, de Palerme ou encore du Chievo Verone, Andrea Barzagli fait figure de cadre dans l'effectif de Massimiliano Allegri, de par son expérience longue comme le bras, si bien en club qu'en sélection nationale. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2006 avec la Squadra Azzurra, sept fois vainqueur de , double finaliste de la Ligue des Champions... Le natif de Fiesoli a presque tout connu au plus haut niveau. Toutefois, force est de constater qu'à l'approche de ses 38 ans, Andrea Barzagli n'a plus vraiment l'avenir devant lui. Bien au contraire.

À la fin de cet exercice 2018-2019 qui pourrait s'annoncer grandiose avec, sauf cataclysme, un huitième championnat national consécutif remporté avec la Vieille Dame, et de bonnes chances de triompher en Ligue des Champions, le vétéran aura d'ailleurs fêté ses 38 printemps. L'occasion pour lui de s'offrir un dernier challenge. Mais attention, pas en tant que joueur. Autrement dit, après des années de bons et loyaux services, Andrea Barzagli devrait prendre sa retraite cet été.

L'heure est venue de se retirer pour Andrea Barzagli

"Quand on est footballeur, on a du mal à penser aux conséquences, mais à cause des blessures, il faut y penser. Je suis attiré par tout et j'évaluerai mes options dans les mois à venir. Manager, coach ou chroniqueur? Je dois comprendre ce que je pourrais être bon et ce qui pourrait m'intéresser. Je dois trouver quelque chose qui me donne un grand enthousiasme", a en effet déclaré l'Italien dans des propos accordés à Sky Sport Italia ce samedi.

En plus de cette annonce, le défenseur central, qui était titulaire ce samedi sur la pelouse de la lors de la défaite surprise du leader du championnat italien (2-1), n'a pas caché sa déception suite à ce revers, et ce alors que la Juventus n'avait besoin que d'un petit point pour décrocher le titre. "Nous voulions gagner aujourd’hui, c’était dommage car nous avons joué un bon match, même si nous avons souffert en deuxième mi-temps. Nous aurions aimé terminer le championnat cet après-midi, mais tant pis", a confié celui qui compte pas moins de 73 sélections avec la Squadra Azzurra.