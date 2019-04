Serie A - Renversés par la SPAL, Kean et la Juve manquent le titre (2-1)

Malgré une ouverture du score de Moise Kean, la Juve, qui pouvait se contenter d'un point pour être championne, s'est inclinée face à la SPAL (2-1).

Championnat d' - 32ème journée

2-1 Turin

Buts : Kean (30'), Bonifazi (49'), Floccari (74')

Trois jours après le match nul obtenu face à l'Ajax Amsterdam (1-1) en quart de finale aller de Ligue des Champions, la Juventus Turin avait l'occasion de fêter un huitième titre consécutif en ce samedi, sur la pelouse de la SPAL, une formation qui lutte quant à elle pour sa survie dans l'élite. Pour conserver son titre, la Vieille Dame pouvait se contenter du point du match nul. De ce fait, Massimiliano Allegri avait procédé à une large revue d'effectif, Szczesny, Bonucci, Alex Sandro et Bernardeschi débutant la rencontre sur le banc, tandis que Mandzukic, Matuidi et Ronaldo n'avaient même pas fait le déplacement. Mauvaise idée...

Kean croit offrir le titre... avant un deuxième acte manqué

Profitant de son impressionnante forme du moment et de cette équipe remaniée, c'est le jeune Moise Kean qui débutait à la pointe de l'attaque. Et comme souvent, le nouveau phénomène de la Squadra Azzurra ne s'est pas fait prier pour faire ses preuves, lui qui a ouvert le score dès la 30ème minute de jeu en déviant subtilement une frappe de Joao Cancelo, à la manière d'un certain Pippo Inzaghi. Un sixième but lors de ses dernières sorties toutes compétitions confondues, qui aurait pu offrir le titre de Champion à la Juventus Turin, décidément, Moise Kean ne comptait pas descendre de son petit nuage...

Sauf que justement, après cette belle éclaircie, le ciel s'est ensuite assombri pour les visiteurs. En effet, dès le retour des vestiaires, la SPAL recollait au score suite à un coup de casque inscrit par Bonifazi à la 49ème minute de jeu. De quoi semer le doute dans les têtes de la Vieille Dame, et de provoquer un sentiment d'euphorie dans celles des locaux. Rappelons toutefois que ce point du match nul, bien que peu probant, suffisait à la Juve pour être championne d'Italie ce samedi.

Mais cela, c'était sans compter sur les locaux qui s'offraient même le luxe de doubler la mise et de venir mettre un sérieux coup de froid sur le programme de la soirée. Ainsi, le vétéran de 37 ans Sergio Floccari signait sa première réalisation de la saison à la 74ème minute et permettait aux siens de prendre l'avantage suite à une frappe aux huit mètres battant Perin sur sa droite. Sans solutions face à une équipe résolument plus déterminée car luttant pour sa survie, la Juventus Turin, privée d'une grande partie de ses cadres, s'inclinait donc à la surprise générale et allait devoir attendre la journée suivante pour soulever un 8ème titre consécutif. Frustrant.