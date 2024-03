Jürgen Klopp, l’incroyable destination !

Dans quel club signera Jürgen Klopp après son départ de Liverpool en fin de saison ? Une réponse se dégage.

Il y a un peu plus d’un mois, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a annoncé qu’il ne sera plus à la tête des Reds à l’issue de la saison sportive en cours. Après son annonce, tout le monde se demande quelle sera la prochaine destination du technicien espagnol. Ce jeudi 7 mars 2024, une idée se dégage de la prochaine direction de Klopp.

Jürgen Klopp quitte Liverpool

L'entraîneur de Liverpool a surpris le monde du football vers fin du mois de janvier en révélant qu'il avait accepté de se retirer de son poste à la fin de la saison en disant qu'il était « à court d'énergie ». L’ancien coach du Borussia Dortmund a indiqué qu’il quittera le banc de Liverpool à la fin de la saison 2023-2024, soit sa neuvième à la tête des Reds.

« Je vais quitter le club à la fin de la saison. Je peux comprendre que ce sera un choc pour les gens quand ils vont l’entendre, mais je peux au moins essayer de l’expliquer. J’aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J’aime l’équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision, dont je suis convaincu », avait-il déclaré dans un entretien accordé du média officiel du club et posté sur les réseaux sociaux.

« Je suis à court d’énergie. Je n’ai aucun problème actuellement, je vais bien en ce moment. Mais je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l’amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité, et c’est la vérité », avait ajouté Klopp.

Quelle destination pour Klopp ?

Si des médias ont évoqué des intérêts du FC Barcelone et du Bayern Munich pour Jürgen Klopp, le technicien allemand ne devrait pas signer dans ces deux géants clubs du vieux continent. Jürgen Klopp pourrait choisir d’exercer un autre métier outre que d’entraîner un club.

A en croire les informations de Daily Mail, Jürgen Klopp a reçu deux propositions pour travailler en télévision durant l’Euro 2024, qui se déroulera dans son pays natal, l’Allemagne. Il s’agit en effet de la BBC et ITV, deux médias britanniques, qui se battent pour faire signer le technicien allemand en tant que consultant pour le prochain Championnat d'Europe.

La première télévision susmentionnée, selon la même source, serait en avance dans les négociations pour s’offrir le coach des Reds. Mais les deux médias pourraient être déçus puisque le manager sortant de Liverpool devant refuser les offres – et se dirigera plutôt vers le tournoi dans son Allemagne natale en tant que fan.