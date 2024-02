Destination confirmée pour Klopp et sa femme

L'ancien défenseur de Liverpool Mark Lawrenson pense que Jurgen Klopp a l'intention de s'installer à Majorque lorsqu'il quittera la Mersey cet été.

L'entraîneur de Liverpool a surpris le monde du football la semaine dernière en révélant qu'il avait accepté de se retirer de son poste à la fin de la saison en disant qu'il était "à court d'énergie". Lawrenson a révélé que Klopp et sa femme, Ulla, étaient occupés à rénover un manoir sur l'île espagnole de Majorque.

Lawrenson, qui a remporté cinq titres de champion et une Coupe d'Europe lorsqu'il était joueur à Anfield, a confié un petit secret à la radio irlandaise Newstalk, en déclarant : "Je ne suis pas sûr de devoir vous le dire, mais ce n'est pas un grand secret : "Je ne suis pas sûr de devoir vous le dire, mais ce n'est pas un grand secret. Il fait construire une maison à Majorque. J'ai une maison pas très loin de l'endroit où il construit la sienne et je l'ai vu l'autre mois après un match et je lui ai demandé comment la maison avançait. Ulla, sa femme, s'occupe de tout cela. Il a juré et m'a dit : "Cette foutue maison n'est même pas encore prête. Et c'est moi qui paie toutes les factures ! Je pense donc qu'il va probablement se retirer là-bas pendant un certain temps. Ce n'est pas seulement un beau gaffe, c'est un gaffe absolument fabuleux. C'est sensationnel".

Le Daily Mail rapporte que le "gaffe" en question est une villa de 5 000 mètres carrés achetée par les Klopp à l'été 2022 pour 4 millions d'euros (3,4 millions de livres/ 4,3 millions de dollars). La propriété aurait fait l'objet d'une vaste rénovation afin de la rendre plus économe en énergie. L'aménagement paysager des alentours est géré par la société qui a conçu l'hôtel cinq étoiles Son Buyola à Majorque.

Les Klopp ne manqueront pas de compagnie à Majorque. L'île des Baléares est si populaire auprès des Allemands, à la fois comme destination touristique et comme lieu de vie, qu'on la qualifie souvent, en plaisantant, de 17e État allemand. En 2023, 4,5 millions d'Allemands ont visité l'île.