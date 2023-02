Ce joueur que Courbis veut voir en équipe de France à la place de Varane

Rolland Courbis a sa petite idée pour la succession de Raphaël Varane en équipe de France.

Après sa défaite en finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine, l'équipe de France fera son grand retour sur les terrains le 24 mars prochain en recevant les Pays-Bas à l'occasion de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2024 (qui aura lieu en Allemagne).

Une place à prendre en défense après la retraite de Varane

Didier Deschamps annoncera sa liste pour ce rendez-vous le jeudi 16 mars. Et avec les retraites d'Hugo Lloris, de Steve Mandanda, de Raphaël Varane et de Karim Benzema, on devrait voir de nouvelles têtes chez les Bleus.

Au poste de gardien de but, Illan Meslier (Leeds United) a ainsi déjà fait un appel du pied à Didier Deschamps.

En défense centrale, plusieurs joueurs peuvent aussi prétendre à la succession de Raphaël Varane. Il y a tout d'abord Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et William Saliba qui ont participé à la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France.

Courbis milite pour la convocation de Todibo

Mais Didier Deschamps pourrait aussi faire appel à un joueur jamais sélectionné : Jean-Clair Todibo, qui a parfaitement relancé sa carrière à l'OGC Nice après des passages compliqués au FC Barcelone et à Benfica. C'est que souhaite de tout cœur Rolland Courbis, ancien entraîneur de Bordeaux, de l'OM et de Lens, comme il l'a confié à Nice-Matin.

« Son futur en équipe de France va se jouer dans les mois à venir. À ce poste-là, il y a une quinzaine de joueurs de sa génération qui sont très intéressants, mais je pense qu'il peut être dans les cinq premiers de cette liste, s'il poursuit sur cette voie », estime Courbis.

Des propos corroborés par Didier Digard, l'entraîneur de l'OGC Nice : « À mon avis quand il va y aller, il ne va plus en sortir. »

Nice-Matin précise cependant que jusqu'à présent, Jean-Clair Todibo n'a jamais reçu de pré-convocation pour les matches de l'équipe de France. Agé de 23 ans, Jean-Clair Todibo compte 9 sélections en équipe de France des moins de 20 ans.

