José Mourinho n'est pas contre une expérience en Ligue 1

Présent lors du match Lille-Montpellier, le coach portugais a indiqué qu'il serait enchanté de vivre une expérience dans le championnat français.

José Mourinho a coaché dans quatre championnats majeurs européens. Et, il ne lui reste plus que la France pour compléter sa tournée des plus grandes ligues du continent. Cela le tente-t-il ? À en croire les propos qu'il a tenus dimanche alors qu'il assistait au match Lille-Montpellier (0-0) la réponse est affirmative.

Au micro de BeIn Sports, le technicien lusitanien a affirmé qu'il s'imagine très bien découvrir la Ligue 1 dans un futur proche. "Je suis un homme qui a travaillé dans quatre pays différents, j’aime connaître d’autres cultures, j’aime beaucoup apprendre tout le temps, a-t-il concédé. Travailler dans un nouveau championnat serait une expérience fantastique. Pour l’instant je suis tranquille, j’essaie de vivre du mieux possible avec la famille et les amis et de travailler tranquillement pour espérer avoir l’opportunité de revenir au football".

Pour rappel, par le passé, le nom de Mourinho a circulé plusieurs fois du côté de Paris pour prendre en main le prestigieux club de la capitale. Mais, cela ne s'est jamais fait. Soit parce que The Special One n'était pas libre, soit parce que Paris avait d'autres priorités ou parce que les approches n'ont pas été concluantes.

Questionné aussi à propos de son actualité et du fait d'être au chomage, Mourinho a déclaré : "je pense que deux, trois mois ça va. C'est après que ça devient difficile. J'espère qu'il y aura une opportunité de retourner dans le football. Des projets ? Mon projet c'est de rester entraineur. Et continuer à m'améliorer. C'est ma profession, mais c'est aussi ma passion. Mais, maintenant, ce n'est pas le moment de parler de ça".

Mourinho a été viré de son poste de manager à MU en décembre dernier. Depuis, il a connu une brève expérience de consultant pour la chaine arabe de BeIN Sports. Il s'est aussi rendu en Russie pour donner le coup d'envoi d'un match de hockey. Une visite dont il ne gardera pas un très bon souvenir.