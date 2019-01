José Mourinho devient consultant pour BeIn Sports arabe

Quelques semaines après son limogeage de MU, le coach portugais s'est trouvé un nouveau passe-temps. Il devient consultant avec BeIn Sports.

José Mourinho ne sera pas resté très longtemps inactif. Limogé de MU à la fin du mois dernier, The Special One vient d'accepter une proposition de la part de…BeIn Sports. Le groupe audiovisuel qatari (version arabe) a su le convaincre d'œuvrer comme consultant en attendant qu'il retourne sur le banc.

C'est la toute première fois que Mourinho dit oui à une mission pareille. Maintes fois approché par le passé, il avait toujours refusé, estimant qu'il n'était pas fait pour ça. Et, il ne s'est pas privé aussi pour se moquer de ceux qui occupent cette fonction, à l'instar de l'Anglais Gary Neville.

Mourinho connaitra sa première expérience comme consultant le 17 janvier prochain à l'occasion du choc de la Coupe d'Asie entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le technicien lusitanien apportera par la suite son éclairage lors du derby de la Premiership, mettant aux prises Chelsea à Arsenal (19 janvier).

À noter que depuis qu'il est coach dans les grands championnats européens (2004), la plus longue période d'inactivité connue par Mourinho c'était entre octobre 2007 et juillet 2008. Soit entre la date de son premier licenciement à Chelsea et sa signature à l'Inter de Milan.