Joao Felix absent contre le Real Madrid

L’Atlético Madrid sera privé de sa star portugaise Joao Felix à l’occasion du choc contre le Real Madrid, le week-end prochain.

Et un problème de plus pour Diego Simeone. Quelques jours avant le duel très attendu contre le , le coach argentin a enregistré la défection João Félix, sa jeune star portugaise. L'attaquant a été touché lors du dernier match du championnat contre au Wanda Metropolitano. Et il n'est toujours pas rétabli.

Selon le staff médical des Matelassiers, João Félix souffre "d'une blessure musculaire à la jambe droite, produite lors du match contre le Leganés. Compte tenu de la persistance de la gêne après le jour de repos, les services médicaux ont effectué des tests détectant la blessure et vont suivre son évolution".

De son côté, l'Anglais Kieran Trippier a retrouvé l’entrainement et se tient prêt à tenir sa place à Bernabéu, tandis que le capitaine Koke reste sur le flanc.