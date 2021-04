JO de Tokyo – France Espoirs - Sylvain Ripoll : « On a un groupe relevé »

Le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll, a réagi au tirage au sort de la phase de groupes du tournoi olympique de football de Tokyo 2021.

Ce mercredi, le Comité international olympique a effectué le tirage au sort de la phase de groupes du tournoi de football qui se déroulera du 21 juillet au 7 août prochain au Japon. Placée dans le groupe A, la France affrontera le Japon, l'Afrique du Sud et le Mexique.

Et pour le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, ce tirage est plus compliqué qu'il n'y parait : « On a un groupe relevé qui nous réserve un programme passionnant, avec une variété de football hyper intéressante à aborder. Le Mexique a de sérieuses références en la matière, après avoir gagné les Jeux en 2012 contre le Brésil. Ils ont un nombre incroyable de participations aux Jeux, c'est super costaud. »

« Le Japon, on connaît leur progression, ils sont toujours au rendez-vous chez les jeunes. Leur qualité ne cesse de s'améliorer et c'est le pays organisateur avec tout ce qui va avec. C'est toujours particulier, c'est un plus en matière d'effervescence, surtout qu'on va jouer dans de très grands stades. Il faut aussi se méfier de l'Afrique du Sud, que je connais moins pour l'instant. Notre groupe va jouer à Tokyo et je trouve que ça va avec la magie d'un événement comme ça. Être au cœur des Jeux, au village olympique, c'est super agréable », a-t-il ajouté.

Avant ce rendez-vous olympique, Sylvain Ripoll et les Bleuets joueront la deuxième partie de l'Euro espoirs. Ils affronteront en quart de finale, le 31 mai les Pays-Bas et, en cas de qualification, le vainqueur de Danemark-Allemagne en demi-finale, le 3 juin. La finale est quant à elle prévue le 6 juin.

Lors de la première partie, disputée du 24 mars au 31 mars, les Bleuets ont terminé deuxième du groupe C : ils se sont inclinés contre le Danemark (1-0) avant de battre la Russie (2-0) puis l'Islande (2-0).