Jeux Olympiques de Tokyo – Les Bleuets avec le Japon, l'Afrique du Sud et le Mexique

Les Bleuets sont fixés sur le sort. Si les JO ont lieu, ils affronteront au premier tour le Japon, l'Afrique du Sud et le Mexique.

Le tirage au sort du tournoi olympique de football a été effectué ce mercredi et les Bleuets connaissent enfin l'identité de leurs adversaires de la phase de groupes. Placés dans le groupe A, ils feront face au Japon, pays organisateur, à l'Afrique du Sud et au Mexique.

Sur le papier, il s'agit d'un tirage clément puisque les Bleus évitent l'Argentine ou encore le Brésil. Précisons que deux pays d'une même zone ne peuvent se rencontrer lors de la phase de groupes. Cette règle permet ainsi à la France, membre de la zone UEFA d'échapper à l'Espagne et à l'Allemagne.

Vainqueur de la compétition en 1984, à Los Angeles, les Bleuets n'ont plus participé aux JO depuis l'édition 1996 à Atlanta. La France, dont le sélectionneur était un certain Raymond Domenech, avait été éliminée en quart de finale par le Portugal. On espère que les Bleuets feront mieux avec si possible, à la clé, une médaille.

Hormis les conditions sanitaires qui menacent le tournoi, l'autre grande inconnue est la participation des stars. Lionel Messi (Argentine), Mohamed Salah (Egypte), Sergio Ramos (Espagne), Kylian Mbappé (France) ont émis le souhait de participer aux JO mais les clubs ne sont pas obligés de les libérer car les dates du tournoi, du 21 juillet au 7 août, ne sont pas inscrites dans le calendrier international de la FIFA. De plus, avec l'Euro (du 11 juin au 11 juillet)) et la Copa América (du 13 juin au 10 juillet), les clubs européens ne veulent pas voir leurs stars enchaîner deux grosses compétitions à la suite…

Récapitulatif du tirage au sort

Groupe A : Japon, Afrique du Sud, Mexique, France.

Groupe B : Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras, Roumanie.

Groupe C : Egypte, Espagne, Argentine, Australie.

Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite.

Agenda du tournoi masculin

- Phase de groupes : du jeudi 22 juillet au mercredi 28 juillet 2021

- Quarts de finale : samedi 31 juillet 2021 (Miyagi, Kashima, Saitama, Yokohama)

- Demi-finales : mardi 3 août 2021 (Kashima et Saitama)

- Match de classement : vendredi 6 août 2021 (Saitama)

- Finale : samedi 7 août 2021 (Yokohama)

Par ailleurs, le CIO a également procédé au tirage au sort du tournoi de football féminin. La France n'est pas qualifiée alors qu'elle était présente en 2012 et 2016 (mais elle fera son retour en 2024 avec les JO à Paris).

Groupe A : Japon, Canada, Grande-Bretagne, Chili.

Groupe B : Chine, Brésil, Zambie, Pays-Bas.

Groupe C : Suède, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande.