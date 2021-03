Euro Espoirs - Les Bleuets domptent l’Islande (2-0) et filent en quarts face aux Pays-Bas

Grâce à leur victoire face à l’Islande (2-0) en phase de poules de l’Euro Espoirs, les Bleuets ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale.

Direction les quarts de finale ! Ce mercredi, l’équipe de France Espoirs a remporté son troisième et dernier match de la phase de poules de l’Euro face à l’Islande (2-0), et sera donc bien au rendez-vous de la phase finale, qui se jouera du 31 mai au 6 juin.

Le Danemark termine leader

Après une défaite initiale face au Danemark (0-1), les hommes de Sylvain Ripoll ont bien réagi face à la Russie (2-0) puis l’Islande (2-0) ce mercredi, grâce à des buts de Guendouzi et Edouard, auteur d’un joli ballon piqué devant le gardien adverse.

La superbe ouverture de @maouassa17 pour @Oedouard22 qui inscrit le 2ème but des Bleuets face à l’Islande ! #ISLFRA



https://t.co/YgwfTZjw8L pic.twitter.com/EJ8PCVefUT — Equipe de France (@equipedefrance) March 31, 2021

La France achève donc son parcours de la phase de groupes à la seconde place du groupe C, juste derrière le Danemark, et rejoint ainsi son leader mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne (groupe A), l’Espagne, l’Italie (groupe B), le Portugal et enfin l’Angleterre (groupe D) en quarts de finale.

Les Pays-Bas en quarts

Et comme le tableau des quarts de finale a déjà été défini, les Bleus connaissent d’ores et déjà leur adversaire. Ce seront les Pays-Bas, redoutables leaders de la poule A devant l’Allemagne, avec leur armada offensive emmenée par Brian Brobbey et Justin Kluivert !