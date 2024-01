Mbappé aux JO ? Deschamps tranche définitivement

Didier Deschamps a confirmé que Kylian Mbappé pourrait jouer pour la France aux Jeux olympiques de 2024 cet été.

Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques, a affirmé cette semaine que Mbappé avait déclaré vouloir représenter son pays à Paris cet été. Le sélectionneur français Deschamps a déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que la star du Paris Saint-Germain participe au tournoi sous la direction de Thierry Henry, sélectionneur des moins de 21 ans.

A la question de savoir si le Bondynois serait autorisé à concourir, Deschamps a déclaré à TF1 : "S'il le souhaite et s'il en a la possibilité...". Évidemment, l'objectif pour nous tous est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l'équipe de France la plus compétitive possible pour le tournoi."

Les équipes de la compétition masculine sont limitées aux joueurs âgés de 23 ans et moins, mais elles peuvent inclure un maximum de trois joueurs plus âgés dans leur équipe, ce qui signifie que Mbappé, âgé de 25 ans, pourrait en faire partie. La perspective de voir Mbappé participer aux Jeux dans son pays d'origine pourrait intervenir dans le cadre de la saga de transfert qui entoure l'attaquant, qui continue d'être lié à un transfert au Real Madrid après l'expiration de son contrat avec le PSG à la fin de la saison.