Jean-Michel Aulas (OL) : "Bâtir une équipe capable de résister à la Juventus"

Jean-Michel Aulas a profité de la victoire face à Lille pour faire un point sur les différents dossiers chauds. Visiblement, ça s'agite en coulisses !

Pour la première fois depuis 2014, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, mardi soir. Contre (2-2, 4-3 t.a.b), les Lyonnais se sont réveillés en seconde période et se sont arrachés jusqu'au bout pour offrir à leurs supporters un match au Stade de . En coulisses, Jean-Michel Aulas, le président du club, s'active pour sa part à leur offrir une équipe compétitive en vue des échéances à venir, notamment en C1.

"Un autre attaquant ? Peut-être"

"Il y aura probablement une recherche à tous les postes d'ici le 31 janvier pour bâtir une équipe capable de résister à la Turin (en Ligue des Champions, ndlr), peut-être au (qui affronte Reims dans l'autre demi-finale de la , ndlr), mais aussi de revenir en championnat qui reste notre objectif principal", a ainsi fait savoir le président, au micro de Canal +, après la victoire lyonnaise, dimanche soir.

"La prochaine recrue ? C'est un petit peu prématuré d'en parler, mais il y aura des nouveautés dans les jours à venir. À quels postes ? À plusieurs ! On n'a pas encore opté pour un défenseur central, mais il y a une demande de complément. On prendra seulement des joueurs qui peuvent apporter un plus. Un autre attaquant ? Peut-être. Kadewere du Havre ? Peut-être, on peut le faire venir puis le prêter au Havre pour ne pas gêner les jeunes ici qui émergent", a ensuite ajouté Jean-Michel Aulas, qui en a peut-être trop dit pour laisser planer le doute. Une chose est sûre, le mercato hivernal s'accélère du côté de l'OL.