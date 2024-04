Jadon Sancho, le scénario fou

Sancho devrait quitter définitivement United cet été, mais l'Anglais serait prêt à revenir la saison prochaine si Erik ten Hag est licencié.

Le Néerlandais est sous pression à Old Trafford après une campagne 2023-24 décevante et il risque d'être remplacé à la tête de l'équipe. Sir Jim Ratcliffe et son équipe INEOS n'ont pas été impressionnés par le bilan de Ten Hag depuis sa nomination en 2022 et son avenir au club est incertain.

Ten Hag s'est disputé publiquement avec Sancho en septembre, après son exclusion du groupe contre Arsenal, et l'ancien international anglais a ensuite été exclu de l'équipe première de Man Utd avant d'être prêté au Borussia Dortmund en janvier. Sancho a passé quatre ans dans le club de Bundesliga avant de rejoindre Man Utd pour 85 millions d'euros en 2021. Depuis son retour au Signal Iduna Park, l'Anglais a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en 13 matches.

Sancho devrait rester

Il a été pressenti pour signer définitivement à Dortmund, mais iNews a rapporté que Sancho serait ouvert à l'idée de revenir à Man Utd cet été si Ten Hag est licencié et qu'un nouveau manager arrive. Si Sancho est ouvert à un retour à Man Utd, la légende du football allemand Lothar Matthäus estime qu'il devrait rejoindre Dortmund de manière permanente.

"Nous sommes heureux de le voir revenir. Il a écrit une belle histoire la première fois avec le Borussia Dortmund", a déclaré Matthaus à FootballTransfers. "Il a besoin de temps, comme n'importe quel autre joueur, quand il lui manque une année. [Il a besoin de temps, comme n'importe quel autre joueur quand il manque une année. Il a marqué son premier but depuis son retour.

"J'espère que son histoire n'est pas terminée et que dans deux mois, il signera définitivement au Borussia Dortmund. Je le souhaite pour lui, je le souhaite pour Dortmund. J'ai le sentiment qu'il est très heureux après cette aventure avec Man Utd. Il fait du très bon travail. Les fans l'apprécient, l'entraîneur s'entend bien avec lui et je pense qu'il peut redonner au Borussia Dortmund la qualité qui lui manquait."