Italie - Alberico Evani : "Hâte de se confronter aux autres lors du Final Four"

Vainqueurs face à la Bosnie-Herzégovine (0-2), la Squadra Azzurra a validé son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations, mercredi soir.

Après la et l' mardi soir, l' s'est à son tour qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, mercredi soir. Vainqueurs en Bosnie-Herzégovine (0-2), les Transalpins retrouvent donc les hauteurs du football continental. Une émotion pour Alberico Evani, adjoint de Roberto Mancini au sein de la Squadra Azzurra.

"On a hâte de se confronter aux autres lors du Final Four"

"Avec Roberto Mancini (à l'isolement en raison d'un test positif au coronavirus, ndlr), on se parle évidemment toute la journée et je crois que les garçons ce soir (mercredi) lui ont donné une belle satisfaction et lui ont fait un joli cadeau", a d'abord confié le technicien après le succès de l'Italie, heureux d'avoir assuré l'intérim.

"Outre le fait d'être de très grands footballeurs, ce sont des garçons extraordinaires, je ne peux que leur dire merci d'avoir obtenu trois victoires, avec trois matches convaincants (pendant cette trêve internationale), avec tout ce qui nous est arrivé. On a hâte de se confronter aux autres lors du Final Four (avec France, , Espagne), on parle des meilleurs d'Europe et on a hâte de voir notre niveau", a ensuite ajouté Alberico Evani. Il y aura en effet du beau monde lors de Final Four. Ça promet !