PSG, Tuchel défendu par son prochain adversaire

Avant Monaco-PSG, Niko Kovac, l’entraineur de Monaco, s'est exprimé sur les critiques envers Thomas Tuchel.

En conférence de presse et avant le choc entre et le PSG en , Niko Kovac s'est emporté contre les critiques à l'encontre de son homologue parisien, Thomas Tuchel.

Des critiques que le coach monégasque jugent acharnées et surtout, injustifiées.

« Je sais que Thomas est un bon gars, un très bon entraîneur. Qu’aurait-il pu faire de plus la saison dernière ? Il a remporté quatre trophées et a mené son équipe jusqu’à la finale de la . Il n’aurait pu faire plus que s’il avait entraîné le et en avait gagné cinq », a ainsi estimé le Croate.

Kovac n'apprécie d'ailleurs pas que les coaches soient les premiers à trinquer dès que ça va mal : « C’est difficile. L’entraîneur est toujours le responsable pour tout. Si tu gagnes, ce n’est pas grâce à toi, et si tu perds, c’est de ta faute. De mon point de vue, c’est trop facile de toujours montrer l’entraîneur du doigt ».