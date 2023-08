Inter Miami : Lionel Messi tutoie un autre trophée

Vainqueurs de la Leagues Cup au détriment de Nashville samedi, Lionel Messi et l’Inter Miami tutoie un autre trophée.

Parti libre cet été du Paris Saint-Germain où il disait ne pas bien se sentir, Lionel Messi s’en sort si bien aux Etats-Unis d’Amérique. Le champion du monde et son nouveau club sont à 90 voire 120 minutes d’un nouveau trophée.

Messi tutoie son 45e trophée

Visiblement, Lionel Messi est parti aux Etats-Unis pour glaner des trophées. Le capitaine de l’Albiceleste n’éprouve pas de difficultés à s’en sortir avec son équipe, qui peinait à s’imposer avant l’arrivée de son Messie. S’il a donné la Leagues Cup à l’Inter Miami, l’ancien du FC Barcelone fait nourrir d’espoir aux supporters floridiens, puisque la Coupe des Etats-Unis pourrait bientôt leur appartenir.

Alors que son équipe était menée dans cette demi-finale jouée cette nuit contre le FC Cincinnati, Lionel Messi, qui était encore titulaire aux côtés de ses anciens coéquipiers Sergio Busquets et de Jordi Alba, a délivré deux passes décisives à Leonardo Campana (68e et 90e +7) afin de permettre à l’Inter Miami d’arracher la prolongation. Le score sera de 3-3 à la fin des prolongations. Mais l’Argentin et ses coéquipiers l’emportent aux tirs au but avec cinq tirs réussis contre quatre pour leurs adversaires.

Ainsi, Lionel Messi et l’Inter Miami se qualifient pour la finale de la Coupe des Etats-Unis. A cette étape, ils affrontent la formation de Houston Dynamo, qui a eu raison du Real Salt Lake après prolongation (3-1). La finale a lieu le 27 septembre prochain.