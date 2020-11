Inter, Eriksen ouvre la porte à un départ en janvier : "Ce n'est pas ce dont je rêvais"

Le milieu de terrain danois a déclaré que "lorsque le mercato ouvrira, nous verrons si quelque chose va se passer ou non".

Christian Eriksen a admis que son transfert à l'Inter n'avait pas fonctionné comme il l'avait espéré et qu'il réfléchira à son avenir à l'ouverture du mercato hivernal en janvier. L'international danois, Christian Eriksen est arrivé à l' lors du mercato de janvier en provenance de et était censé être la présence apaisante et créative nécessaire au centre du milieu de terrain d'Antonio Conte. Cependant, le joueur de 28 ans a eu du mal à faire forte impression en - avec la créativité et la ruse dont il a fait preuve à Tottenham faisant cruellement défaut.

Eriksen peut mettre ses malheurs de l'Inter de côté pour le moment, car il au service du , mais il a admis que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu à Milan. "Ce n’est pas ce dont je rêvais", a déclaré Eriksen à TV2. "Tous les joueurs veulent jouer le plus possible, mais c'est l'entraîneur qui décide qui doit aller sur le terrain. C'est une situation étrange, car les fans veulent me voir jouer davantage et moi aussi, mais l'entraîneur a des idées différentes et en tant que joueur, je dois respecter cela".

Seulement trois petites titularisations en

L'avenir de Christian Eriksen a été mis en doute pendant l'intersaison, quand il aurait été offert de nouveau à Tottenham. Les Spurs n'ont pas mordu à l'hameçon, mais les rapports suggèrent que l'Inter Milan pourrait chercher à se séparer d'Eriksen et de sa masse salariale lors du mercato de janvier. Le Danois a sept semaines pour changer les choses à l'Inter, mais il pourrait chercher à passer à autre chose si les choses ne s'améliorent pas.

"Je me concentre sur mon football, puis lorsque le mercato s'ouvrira, nous verrons si quelque chose va se passer ou non", a déclaré Eriksen. Eriksen n'a été titularisé que trois fois en Serie A cette saison, et à chaque fois, il a été remplacé vers l'heure de jeu. La lueur d'espoir pour Eriksen est que la forme de l'Inter Milan n'a pas été brillante jusqu'à présent cette saison. Ils occupent la cinquième place du classement, à cinq points du leader et du club rival de la ville, l' après huit matchs.

Si le Danois peut redécouvrir la forme qui a incité l'Inter Milan à le signer en provenance de Tottenham et qui faisait de lui un joueur très courtisé sur le marché des transferts par les plus grands clubs européens, il pourrait y avoir une amélioration de sa situation et un retour en grâce, sachant que Conte a dit qu'il avait confiance dans le milieu de terrain. L'Inter va retrouver la Serie A après la trêve internationale avec un match à domicile contre le 22 novembre.