Allan compare la Premier League et la Serie A

Arrivé cet été à Everton en provenance de Naples, le Brésilien a découvert un championnat totalement différent de celui qu'il connaissait en Italie.

Après cinq saisons passées en du côté du Napoli, Allan, actuellement convoqué avec la sélection brésilienne, a découvert un nouveau championnat ces dernières semaines. Évoluant désormais à en , l'auriverde a comparé les championnats anglais et italiens. Sans surprise, il remarque des différences notables.

"Je suis chanceux de jouer en Premier League"

"Le football anglais est différent du football italien. La est un Championnat très tactique, où les gros clubs, très respectés, distancent les autres au classement. En Premier League, l'intensité est très élevée. Toutes les équipes jouent chaque match pour le gagner", a ainsi déclaré le milieu de terrain face aux médias, heureux.

"Je suis chanceux de jouer en Premier League, dans l'un des Championnats les plus difficiles du monde. J'ai été très chanceux avec mon transfert, car Everton est un grand club avec des joueurs importants comme Richarlison. Cela m'aidera très certainement pour continuer à être appelé en équipe nationale", a-t-il ajouté.

Néanmoins, le contexte sanitaire actuel n'aide pas forcément à prendre ses marques. "Avec cette crise sanitaire liée au coronavirus, c'est assez difficile de continuer à pratiquer des activités en dehors du club, parce que nous devons prendre soin de nous et rester prudents, afin de ne pas être contaminés et de pouvoir continuer à jouer en Championnat. Pour l'instant, c'est difficile d'être ensemble, avec mes camarades brésiliens (en ), mais je suis certain que les choses iront mieux un jour. Nous pourrons alors nous réunir", a enfin déclaré Allan, qui a retrouvé chez les Toffees un certain Carlo Ancelotti, sous lequel il avait déjà évolué par le passé sous les couleurs de .