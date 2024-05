Harry Kane maudit ? Il envoie un message

Harry Kane a admis qu'il était « déçu » que le Bayern Munich ait été éliminé de la Ligue des champions par le Real, mais il s'est montré optimiste

Le doublé de Joselu en fin de match a permis aux Madrilènes de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern, grâce à une victoire 4-3 sur l'ensemble des deux matches, mercredi soir. Pendant la majeure partie du match, on a cru que la frappe d'Alphonso Davies suffirait à assurer la qualification pour la finale contre le Borussia Dortmund, mais cela n'a pas été le cas. Bien après le coup de sifflet final, le capitaine anglais Kane a révélé qu'il était « fier » de la façon dont ses coéquipiers se sont battus à Santiago Bernabeu et a déclaré qu'ils pouvaient aller loin à l'avenir.

Il a posté sur Instagram : « Déchiré. La nuit dernière a été difficile à digérer. Je suis fier de la façon dont nous nous sommes battus sur les deux jambes, ce qui dit tout ce que vous devez savoir sur l'esprit de cette équipe et jusqu'où nous pouvons aller. #MiaSanMia ».

Mia San Mia est la célèbre devise du Bayern et se traduit par « Nous sommes ce que nous sommes ».

Kane a quitté Tottenham pour le Bayern l'été dernier pour 82 millions de livres sterling (100 millions de dollars) et a depuis inscrit 44 buts en 45 matches, toutes compétitions confondues. Cependant, les vainqueurs en série du Bayern n'ont pas réussi à remporter un trophée pour la première fois depuis 2011/12, l'entraîneur Thomas Tuchel part à la fin de la campagne et les Bavarois n'ont pas encore trouvé de remplaçant. Malgré cela, l'attaquant de 30 ans semble penser que le Bayern va dans la bonne direction et que, sans le coup de théâtre madrilène, il y serait parvenu.

Le Bayern de Kane, qui occupe la deuxième place de la Bundesliga et compte 15 points de retard sur le Bayer Leverkusen, champion en titre, reçoit Wolfsburg dimanche, dans l'espoir de conserver ses deux points d'avance sur Stuttgart. Ils termineront leur campagne sur le terrain d'Hoffenheim le 18 mai.