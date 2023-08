PSG : La huitième recrue du club arrive !

La saison du PSG démarre officiellement dans 7 jours. En attendant, le club parisien va finaliser l’arrivée de sa huitième recrue.

L’atmosphère au sein du club parisien à la veille du début de la nouvelle saison de Ligue 1 n’est pas des plus reluisantes. Empêtrée dans un bras de fer avec Kylian Mbappé, la direction du club parisien tente plus ou moins de se concentrer sur les autres dossiers du mercato estival. Désireux de recruter Hary Kane, la formation parisienne doit faire face aux exigences des dirigeants de Tottenham d’une part et d’autre part à la concurrence du Bayern Munich. Le club bavarois souhaitant également engager l’international anglais. L’option Kane étant compliqué, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont à la trousse de Gonçalo Ramos.

Le PSG tient son avant-centre

Gonçalo Ramos devrait être officiellement un jour du PSG ce lundi. A en croire l’Équipe, le PSG et Benfica de Lisbonne se sont attendu sur les derniers détails du transfert de l’attaquant de 22ans. Le journal estime que la nature du contrat sera un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire. Une bonne nouvelle pour le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique qui pourra compter sur cet attaquant à quelques jours du début de la Ligue 1.

PSG, un grand club pour Gonçalo Ramos

Convoité par plusieurs écuries européennes, Gonçalo Ramos a choisi de porter la tunique du PSG. Le choix de la formation francilienne pour le joueur lusitanien n’est pas anodin. En effet, celui qui a inscrit 19 buts en 30 matchs de Liga Nos avec le Benfica Lisbonne ne se sentira pas du tout dépaysé à Paris. Dans l’effectif parisien, on retrouve trois autres internationaux portugais. Entre autres, le défenseur, Nuno Mendes et les milieux de terrain Danilo et Vitinha. De quoi rassurer le buteur portugais sur son intégration.