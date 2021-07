Haaland réagit au départ de Sancho

Erling Haaland, la star du Borussia Dortmund, a donné son avis concernant le transfert de Jadon Sancho à Manchester United.

Erling Haaland a donné son opinion concernant le transfert de Jadon Sancho à Manchester United. L'attaquant vedette du Borussia Dortmund s'est dit "triste" de voir une source productive de passes décisives filer sous d'autres cieux.

L'engagement avec MU de l'ailier international anglais était envisagé depuis un certain temps et il a fini par se concrétiser cet été. Les Red Devils ont conclu un accord et il ne reste plus que quelques détails à régler pour boucler l'opération.

Dortmund était d'abord réticent à laisser filer son prodige, mais a dû finalement céder devant l'importante somme proposée. Au grand dam des fans de l'équipe, mais aussi de Haaland, qui s'entendait parfaitement bien avec Sancho.

Interrogé par la chaine Youtube Stadium Astro à ce sujet, Haaland a déclaré: "Jadon et moi nous sommes très bien compris et c'est un joueur de haut niveau. Alors bien sûr, c'est triste qu'il parte mais c'est comme ça et c'est le football. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres bons joueurs avec qui j'ai un bon feeling et cela peut devenir encore meilleur. Nous devons voir quel est le joueur qui me correspondrait le mieux"

Haaland ne pense pas à un départ

Alors que Sancho est parti, des questions continuent à être posées sur la durée pendant laquelle Haaland restera avec BVB. Chelsea, Manchester City et Barcelone ont été crédités d'un intérêt envers le talentueux joueur de 20 ans, mais Dortmund n'a pas l'intention de le vendre.

Haaland n'offre aucune indication sur le fait qu'il cherche à changer d'air. Au contraire, il se montre plutôt impatient de travailler avec le nouveau coach de l'équipe Marco Rose. Il a déclaré : "J'ai parlé un peu avec lui et je le connais d'avant car je l'ai eu pendant six mois à Salzbourg. C'est un gars sympa et j'ai hâte de travailler avec lui. J'ai entendu dire que les séances d'entraînement étaient difficiles ici, donc c'est exactement la même chose qu'à Salzbourg. Un entraînement intensif et beaucoup de courses. C'est ce que j'attends de la tactique, se donner à fond, courir beaucoup et attaquer beaucoup."