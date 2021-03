Haaland fait déjà mieux que Messi, Ronaldo et Mbappé

Erling Haaland a réussi à atteindre 100 buts en carrière à l'âge de 20 ans et sept mois. Plus vite que Mbappé, Messi ou Cr7.

Erling Haaland est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de 6 rencontres consécutives en Ligue des Champions (20 ans et 231 jours). Mais ce n'est pas la seule stat qui montre la précocité du buteur norvégien.

Il a fallu à l'attaquant norvégien seulement 73 secondes pour ouvrir la marque contre le Bayern Munich lors du récent choc entre le BvB et le club munichois, et il n'avait besoin que de huit minutes et 41 secondes pour doubler l'avance des siens avant que Bayern ne renverse le match.

Haaland a marqué 20 fois en 50 matchs pour Molde, compte 29 buts en 27 matches au Red Bull Salzburg et culmine maintenant à 45 ralisaitons en 46 sorties pour Dortmund, tandis qu'il a également marqué six vuts avec la Norvège.

Cette saison, il a joué 29 matchs et est le meilleur buteur de Champions League avec huit buts, suivi d'Olivier Giroud, Marc Rashford et Alvaro Morata, qui ont rassemblé six pions chacun.

Pendant ce temps, seuls Robert Lewandowski a marqué plus de buts en Bundesliga (31) que Haaland, qui a frappé le fond des filets 19 fois en Allemagne.

Selon le journaliste brésilien Rodolfo Rodrigues, seuls deux joueurs, Pele et Ronaldo Nazario, ont eu besoin de moins de matches que Haaland pour atteindre 100 buts en carrière.

Pele l'a atteint en 86 matchs à l'âge de 18 ans et un mois et Ronaldo a réussi à le faire après 108 matches, âgé de 19 ans et deux mois.

Kylian Mbappé avait eu besoin de 175 matchs (20 ans et huit mois), tandis que Romario avait également nécessité 175 matchs (23 ans et un mois) et Neymar l'a fait après 184 rencontres (20 ans).

Il a fallu à Lionel Messi 210 matches pour atteindre ce décompte (22 ans et trois mois), tandis que Lewandowski devait jouer 216 matchs (23 ans et trois mois) et Zlatan Ibrahimovic avait besoin de 270 sorties pour marquer 100 buts (25 ans et deux mois).

Curieusementn Cr7 a attendu 301 matches pour atteindre les 100 buts était Cristiano Ronaldo (22 ans et 11 mois), lui qui se distingue actuellement comme le meilleur buteur de l'histoire du football avec 768 buts.

Notons aussi qu'Haaland a marqué autant de buts (19) en 14 apparitions de la Ligue des champions qu'Ole Gunnar Solskjaer en 77 matches.