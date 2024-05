Guardiola, l'erreur grossière

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a un regret brûlant concernant le transfert de l'été dernier, selon les rapports des médias espagnols.

Mundo Deportivo rapporte la révélation "top secrète" selon laquelle l'entraîneur de Manchester City aurait souhaité ne pas laisser partir le milieu de terrain Ilkay Gundogan à Barcelone. L'international allemand a été autorisé à quitter l'Etihad Stadium pour rejoindre le club du Camp Nou à court d'argent sur un transfert gratuit après sept ans dans les Eastlands, au cours desquels il a été la première recrue de Pep lorsqu'il a rejoint le Borussia Dortmund contre 27 millions d'euros.

Bien qu'âgé de 33 ans, Gundogan a été un joueur clé de l'équipe de Guardiola lors de la conquête d'un spectaculaire triplé, et il a conservé son excellent niveau depuis son arrivée au Barça. La source indique que Mateo Kovacic et Matheus Nunes ont tous deux déçu Guardiola par leur niveau, et que le manager se languit une fois de plus de Gundogan.

L'erreur fatale

Mundo Deportivo affirme : "Pep ne voulait pas le laisser partir, mais Man City n'a pas voulu le renouveler. Ils ont depuis remarqué un vide dans la salle des machines. L'Allemand était l'un des capitaines de City, indispensable dans le vestiaire comme sur le terrain. Intelligent, il se faufilait entre les lignes, c'était un grand passeur et un créateur. Il savait ce qu'il fallait faire à tout moment. Ses buts ont toujours réussi à débloquer City."

"Erling Haaland, lui, semble moins doté en venin offensif depuis son départ. Les Cityzens ont du mal à trouver l'attaquant norvégien". Depuis son arrivée à Barcelone, Gundogan a disputé 47 matches et a été crédité de 5 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues.