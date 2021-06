Griezmann a pris une décision importante pour son avenir

Antoine Griezmann fait des plans pour la fin de son odyssée barcelonaise.

Le rêve de l'attaquant français a toujours été de jouer un jour aux États-Unis, un pays qu'il admire énormément.

Désormais, il semble avoir fixé une date pour réaliser ce rêve. Griezmann fait partie de l'équipe de France à l'Euro 2020 et s'est bien débrouillé jusqu'ici lors du tournoi après une saison inégale avec Barcelone.

Dans son autobiographie, Griezmann a déjà évoqué son désir de jouer en MLS, mais c'est une décision qui nécessitera une planification minutieuse.

Grand fan de basket-ball, il aime parfois se rendre aux États-Unis chaque fois qu'il a du temps libre pour regarder un match de la NBA.

Il suit également la NFL et a une affinité avec la culture sportive américaine en général. Son plan est de le vivre pleinement lorsque lui et sa famille déménageront là-bas.

"Mon contrat avec Barcelone court jusqu'en juin 2024 et après cela, je pense que ce sera le bon moment pour aller aux États-Unis. J'aime ce pays, leur culture, la NBA et j'aimerais en savoir plus à ce sujet, avec ma famille quand on déménagera là-bas", a déclaré le joueur dans une interview au Figaro.

Griezmann a maintenant 30 ans et il reste encore trois ans à son contrat avec Barcelone. Dans son interview au Figaro, il a également admis qu'il ne se voyait pas jouer pour un autre club européen - du moins pour le moment. A 33 ans, il partira à la recherche d'une nouvelle aventure. Mais avant cela, il a des objectifs à atteindre avec Barcelone.

"J'ai encore trois ans. Je dois me concentrer sur ma carrière, car tout peut basculer à tout moment... J'adorerais jouer aux États-Unis mais en tant que meilleur joueur d'une équipe qui peut gagner la MLS, pas quand mes jambes sont parties et que je n'ai plus rien à offrir sur le terrain", a-t-il conclu.