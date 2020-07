Grenade - Diego Martínez : "Faire le match parfait pour battre le Real"

L'entraîneur de Grenade, qui affronte un Real Madrid insatiable ce lundi soir, n'entend pas faire de la figuration face à la formation madrilène.

Insatiable depuis la reprise de la , le imprime un rythme de Champion en tête de la . Alors que le est provisoirement revenu à un point des Madrilènes au classement, ces derniers ont l'occasion de faire un grand pas vers le titre en cas de succès sur la pelouse de Grenade ce lundi soir (22h00). Néanmoins, les locaux, dixièmes de Liga, sont déterminés à l'emporter. À l'image de leur entraîneur, en la personne de Diego Martínez.

"Nous rivaliserons avec plaisir"​

"Nous rêvons de pouvoir gagner lundi. Nous devons faire un match parfait, mais c’est notre motivation. La précision et l’efficacité sont très importants pour que l’équipe montre son meilleur niveau possible. L’équipe est prête. Nous rivaliserons avec plaisir" , a-t-il déclaré, dimanche, à Los Cármenes.



VIDÉO - Zidane ne veut pas parler du titre

"On veut prendre trois points et pour cela, nous devrons faire un match parfait. Ils sont à huit victoires depuis la reprise et 6 sans encaisser, l’équipe, le budget… nous ne pouvons pas nous perdre là-dedans, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous croyons en notre force intérieure. La motivation et la concentration et surtout être au niveau. Nous voulons faire ce que nous avons fait à chaque match" , a ensuite ajouté l'entraîneur de Grenade. Pas sûr que ces ingrédients soient suffisants.