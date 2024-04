Chelsea serait intéressé par l'ailier de Manchester City Jack Grealish alors qu'il se prépare à dépenser beaucoup cet été.

Les Blues ont dépensé plus d'un milliard d'euros pour recruter depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont pris le contrôle du club en 2022 et ils ont identifié Grealish comme une cible potentielle pour l'été, selon Simon Phillips. Le journaliste proche de Chelsea s'est exprimé sur sa page Substack : "Un autre ailier dont on m'a dit qu'il avait fait l'objet de discussions internes à Chelsea récemment est Jack Grealish, de Manchester City."

"Le joueur de 28 ans a été associé à un retour dans son ancien club, Aston Villa, au cours des dernières semaines, et en raison de son rôle secondaire à City, il y a une croyance dans l'industrie qu'il sera disponible pour un transfert cet été et aussi, il est susceptible d'être ouvert à un transfert vers un autre club où il aura un rôle plus important. Chelsea a de bonnes relations avec City en matière de transferts et a bien sûr signé Raheem Sterling et Cole Palmer ces dernières années, tous deux à des prix raisonnables."

Jack Grealish à Chelsea ?

Même si un transfert à Stamford Bridge semble très improbable, Grealish apporterait de l'expérience à la jeune équipe de Chelsea, ce que Mauricio Pochettino cherche désespérément à faire cet été. Il n'a inscrit que trois buts et délivré trois passes décisives en 35 apparitions depuis le début de la saison, mais Grealish joue un rôle régimentaire sous Pep Guardiola et un transfert à Chelsea pourrait lui permettre de retrouver la liberté créative dans laquelle il brillait à Aston Villa.

Un retour à Villa Park a également été évoqué comme une possibilité pour l'international anglais, dont l'avenir à Man City est incertain. Bien qu'il ait été réintégré dans le onze de départ ces dernières semaines, de nombreux rapports ont indiqué que Grealish pourrait quitter l'Etihad Stadium à l'issue de la saison 2023-24.