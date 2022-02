Gianluigi Donnarumma : "Le PSG a toujours été mon destin"

L'été dernier, le PSG a frappé un grand coup en signant le gardien de l'avenir, et déjà du présent, Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec l'AC Milan, sans la moindre indemnité de transfert. En six mois à peine, l'Italien a déjà conquis son monde et a trouvé sa place au sein du club de la capitale. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma a balayé son actualité, de son arrivée au PSG, en passant par sa relation avec ses nouveau coéquipiers et au choc par le Real Madrid. L'Italien a dévoilé sa flamme pour le club de la capitale.

"Je me sens chez moi à Paris"

"Je pense que le PSG a toujours été dans mon destin. Ils me suivent depuis des années et m'ont toujours fait sentir leur intérêt. Il fallait donc que ça se passe comme ça. Tant le président Al Khelaifi que le directeur sportif Leonardo m'ont non seulement fait comprendre qu'ils me veulent vraiment, mais chaque jour ils me font sentir leur proximité. Je suis très heureux et fier d'être ici. Tout va bien. L'équipe m'a accueilli dès le début, en me faisant sentir tout de suite comme l'un des leurs. Je me suis bien installé, j'ai déjà trouvé une maison et des amis. Marco Verratti a également parlé en bien de l'environnement avant mon arrivée", a admis Gianluigi Donnarumma.

"Je travaille aussi tous les jours avec Gianluca Spinelli du staff technique. Bref, même si tout n'a pas été facile au début, maintenant je me sens chez moi ici. La concurrence ? Je savais que ce serait comme ça en venant ici. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais ça me va, aussi parce que tout le monde ici me fait toujours sentir important. Je vais tout donner pour le PSG. Et ce n'est pas vrai qu'il y a des étincelles avec Keylor. J'ai une excellente relation avec lui, c'est un bon gars. Il n'y a aucun problème pour moi", a ajouté l'international italien.

"Jouer la Ligue des champions, c'est unique"

Gianluigi Donnarumma s'est exprimé sur la chance de côtoyer Neymar, Messi et Mbappé, et sur sa relation particulière avec le dernier : "Qui est le plus fort entre Messi, Mbappé et Neymar ? Je ne sais pas qui choisir. Ils sont tous des phénomènes. Je le vois tous les jours à l'entraînement, où ils vont toujours au maximum. Il y a quelque temps, j'étais au milieu d'un jeune taureau et j'ai fini par avoir le vertige. Rester ici est aussi quelque chose de spécial, car si tu t'entraînes tous les jours avec des champions de ce niveau, tu ne peux que t'améliorer. Avec Kylian, j'ai une relation merveilleuse, nous plaisantons souvent ensemble. Mais nous ne parlons pas de ces choses-là. C'est une décision qui ne dépend que de lui. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire. Je sais simplement que nous sommes bien ensemble avec le PSG. C'est un type formidable, un type intelligent. Lui seul peut savoir quel est le meilleur choix à faire".

Le champion d'Europe italien a évoqué le niveau de la Ligue 1 et le choc contre le Real Madrid : "Jouer ma première Ligue des Champions dans cette équipe est quelque chose d'unique. Il est normal qu'il y ait beaucoup d'attentes à notre égard. Mais chaque match doit être joué de la bonne manière. Ce sera un match difficile contre le Real, mais nous pouvons nous battre pour gagner et aussi pour aller jusqu'au bout, car c'est l'un de nos objectifs. La Ligue 1 ? Ce n'est pas ce que les gens pensent généralement. En restant ici, j'ai été très surpris par le niveau général et j'ai réalisé que c'est un bon championnat. Il y a de grandes équipes et aucun match n'est facile : même le PSG doit toujours tout donner pour essayer de gagner".

Pur produit de la formation milanaise, Gianluigi Donnarumma a vu un ancien portier de Ligue 1 lui succéder chez les Rossoneri cet été. L'Italien a adoubé l'international français : "Mike Maignan ? (Sourire) Je le suis de près et jusqu'à présent il m'a fait une bonne impression. Je le félicite pour ce qu'il fait et pour la façon dont il aide l'AC Milan. Je suis heureux pour lui et pour la grande saison que tous les garçons sont en train de faire".