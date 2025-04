Getafe - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Sous pression après la victoire du Barça, le Real Madrid se déplace chez Getafe ce mercredi. Match piège avant la finale de la Coupe du Roi.

Le Real Madrid aborde un déplacement périlleux ce mercredi soir sur la pelouse de Getafe, quelques jours seulement avant la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Après la victoire des Catalans mardi face à Majorque (1-0), les hommes de Carlo Ancelotti se retrouvent provisoirement relégués à sept points et n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent encore croire au titre en Liga. Ce match au Coliseum s'annonce comme un véritable test, un "os" à ronger avant le Clásico de Séville.

Le Real au pied du mur, Ancelotti sous pression

La victoire arrachée dans les dernières secondes contre l'Athletic Bilbao dimanche (1-0) a offert une bouffée d'oxygène, mais n'a pas effacé les doutes nés de l'élimination en Ligue des Champions et de la fragilité défensive récente. Avec sept points de retard sur le Barça, ce déplacement est qualifié de "nouvelle finale" par la presse madrilène. Une défaite mettrait probablement fin aux espoirs de titre et pourrait même fragiliser encore plus la position de Carlo Ancelotti, dont l'avenir est plus incertain que jamais. L'obligation de résultat est maximale pour maintenir la flamme en championnat et aborder la finale de Coupe dans les meilleures conditions mentales.

L'entraîneur italien devra composer son équipe en jonglant entre la nécessité de gagner et la proximité de la finale. Il a d'ores et déjà confirmé que Kylian Mbappé, qui a accumulé plus de 4000 minutes de jeu, ne sera pas du voyage, préservé pour le choc de samedi. Ferland Mendy devrait également être laissé au repos. La gestion des autres cadres sera scrutée, mais Ancelotti sait qu'il ne peut pas se permettre de trop faire tourner face à un adversaire réputé difficile. La performance de Vinicius Jr, apparu "rebelle" et décisif contre Bilbao malgré le contexte, sera à nouveau très attendue.

Getty Images Sport

Getafe, l'obstacle redouté et spécialiste des gros

Getafe, dirigé par l'expérimenté José Bordalás, est fidèle à sa réputation : une équipe intense, très bien organisée, difficile à manœuvrer. "C'est une équipe forte avec des idées très claires," a reconnu Ancelotti. Si les "Azulones" traversent une période compliquée (3 défaites sur les 4 derniers matchs) et peinent à domicile (1 victoire sur les 7 derniers matchs au Coliseum), ils ont déjà prouvé cette saison qu'ils pouvaient poser d'énormes problèmes aux "gros" de la Liga, ayant notamment pris des points contre le Barça et l'Atlético Madrid.

Historiquement, Getafe n'a plus battu le Real Madrid depuis janvier 2022 et reste sur six défaites consécutives (sans marquer lors des cinq dernières). Cependant, dans leur style caractéristique, ils chercheront à imposer un combat physique et tactique pour faire déjouer les Madrilènes. Le Real devra faire preuve de patience, de concentration et d'efficacité pour surmonter cet obstacle et éviter de laisser filer ses dernières illusions en Liga avant le grand rendez-vous de la Coupe.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Getafe - Real Madrid ?

📺 Diffusion TV & Streaming – Getafe vs Real Madrid 🇫🇷 France BeIN Sports 1 – Streaming : BeIN Connect 🌍 MENA (région Golfe) BeIN Sports MENA 3 – Streaming : BeIN Connect, TOD 🇪🇸 Espagne DAZN 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇹 Portugal DAZN 🇧🇪 Belgique DAZN 🇮🇹 Italie DAZN 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 🇺🇸 États-Unis ESPN+ 🇧🇦 Balkans Arena Premium 3 🇷🇺 Russie Okko Sport 🔒💡 Astuce : certaines chaînes ou applis peuvent être accessibles depuis la France grâce à l’utilisation d’un VPN.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Getafe - Real Madrid

Le match se déroulera au Coliseum Stadium mercredi, avec un coup d'envoi à 21h30, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Getafe

Le staff devra encore surveiller l’état physique d’Allan Nyom, forfait lors de la défaite contre l’Espanyol.

Uche, lui, sera suspendu pour cette rencontre de milieu de semaine, après son expulsion au Stage Front Stadium.

En revanche, Diego Rico fait son retour dans le groupe après avoir purgé son match de suspension.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Côté madrilène, Dani Carvajal et Éder Militão restent indisponibles pour une longue durée.

Ferland Mendy, de son côté, est toujours incertain : le latéral français poursuit sa convalescence après une blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu éloigné des terrains lors des huit derniers matchs. Kylian Mbappé, lui, est laissé au repos.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement