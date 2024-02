Gattuso dit NON à une offre, Fabio Grosso emballé !

Deux anciens entraîneurs de Ligue 1, Gennaro Gattuso (ex-OM) et Fabio Grosso (ex-OL) viennent de recevoir une offre d'un même club.

Une semaine après son départ de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso vient de recevoir une proposition de club de son pays d’origine, notamment la Serie A italienne. Mais l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale d’Italie n’est pas intéressé. Sans trop gamberger, l’ancien coach de Naples répond par la négative.

Gattuso dit NON à Sassuolo

Nommé coach de l’Olympique de Marseille en septembre dernier pour redresser la barre, Gennaro Gattuso n’y était pas parvenu. Outrepassés par les contreperformances enregistrées par le technicien italien, les dirigeants phocéens ont jugé bon de l’évincer lundi dernier au lendemain de la défaite à Brest (1-0).

Alors qu’il est désormais libre de tout contrat, Gennaro Gattuso peut discuter et signer avec un club de son choix. Mais l’ancien entraîneur de Naples ne veut pas précipiter les choses. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Sassuolo, qui a limogé son entraîneur Alessio Dionisi, dimanche, en confiant l’intérim à Emiliano Bigica, serait en quête effrénée d’un nouveau coach. En effet, la formation italienne (17e de Serie A) aurait approché Gennaro Gattuso. Mais ce dernier a refusé l’offre.

L'article continue ci-dessous

Getty

Fabio Grosso intéressé, mais…

Egalement libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique Lyonnais fin octobre dernier, Fabio Grosso est aussi approché par les dirigeants de Sassuolo, qui veulent rapidement trouver le successeur d’Alessio Dionisi limogé dimanche au lendemain de la défaite face à Empoli (2-3) lors de la 26e journée de la Serie A. Selon la même source, Sassuolo a continué à négocier avec Grosso, mais les parties ne sont pas encore parvenues à un accord.

Getty Images

L'ancien entraîneur lyonnais souhaite un contrat de deux ans et demi, tandis que les Neroverdi proposent un contrat d'un an et demi non lié à la catégorie, donc également valable en cas de relégation en Serie B. De plus, Fabio Grosso préférerait arriver en juin alors que le club a évidemment besoin de lui maintenant.