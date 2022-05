Gareth Bale : flop du Real Madrid ou légende incomprise ?

L'ailier a marqué quelques-uns des buts les plus célèbres de l'histoire des Merengue, mais il a longtemps été accusé de ne pas être assez sérieux.

Quatre ans plus tard, c'est à nouveau le Real Madrid contre Liverpool en finale de la Ligue des champions, mais cette fois, il semble presque impossible que Gareth Bale entre en jeu pour démolir la défense de Jürgen Klopp et apporter à son équipe le trophée qu'elle désire plus que tout autre. Lors de la finale de Kiev 2018, alors que le score était de 1-1, Zinedine Zidane s'est tourné vers son banc.

Entré à la place d'Isco à la 61e minute, Gareth Bale n'a eu besoin que de deux minutes pour se faire remarquer, marquant l'un des plus grands buts de l'histoire de la compétition grâce à une byciclette incroyable. Gareth Bale a conclu la victoire 3-1 des Madrilènes d'une frappe lointaine que le malheureux gardien de Liverpool Loris Karius a repoussée dans ses propres filets, scellant ainsi la 13e victoire des Blancos en Ligue des champions.

C'était la quatrième fois qu'il remportait le trophée avec le Real Madrid en cinq ans, et il a également remporté trois titres en Liga. Le territoire de la légende, mais avant la victoire contre Liverpool où il était clairement le héros, le côté pourri de sa relation avec les Merengue avait commencé à s'installer. "J'ai besoin de jouer semaine après semaine et ce n'est pas le cas cette saison", a déclaré Bale après le match.

Zidane n'a pas été pleinement convaincu par l'attaquant qui, même en forme, n'a pas toujours été son premier choix. Pourtant, même si par rapport au surhomme Cristiano Ronaldo, il manquait de régularité, il était capable de sortir des moments magiques et décisifs. Des moments qui semblaient devoir consacrer le statut de légende de Bale à Madrid, des moments qui auraient dû l'être.

Bale est arrivé de Tottenham pour un montant record de 100 millions d'euros en 2013 et, en avril 2014, il a marqué un but solo brillant contre Barcelone en finale de la Copa del Rey, faisant de sa première saison dans la capitale espagnole un but emblématique. Après avoir contourné Marc Bartra à la vitesse de l'éclair, le Gallois a laissé le Catalan sur place grâce à sa vitesse et sa puissance, et après avoir sprinté sur 40 mètres, il a gardé son calme pour marquer le but de la victoire au premier poteau.

Un mois plus tard, il jouait un rôle crucial dans la conquête de la Décima par les Madrilènes, leur 10e victoire en Ligue des champions. Après que la tête de Sergio Ramos ait envoyé la finale en prolongation, c'est Bale qui a donné l'avantage aux Madrilènes à la 110e minute et brisé les esprits de l'Atlético. Lors de la finale de 2016, Bale a marqué un penalty lors de la séance de tirs au but pour aider Madrid à battre à nouveau ses rivaux de la capitale espagnole, et si en 2017 il n'était pas assez en forme pour débuter la finale, il a fait une apparition sur le banc dans sa ville natale de Cardiff.

À eux seuls, ces moments sont suffisamment importants pour créer une figure éternelle à Madrid, avant même de prendre en compte ses impressionnantes statistiques globales. Au total, il a marqué 106 buts - plus que le total initial de Ronaldo (104) pour le club. Bale a remporté 15 trophées, soit plus du double des six trophées remportés par Zinedine Zidane en tant que joueur.

Si l'on considère les six premières années de son séjour à Madrid, où Bale a joué plus régulièrement, il a inscrit 78 buts et délivré 44 passes décisives en 155 matches de Liga. S'il était parti à ce moment-là, à l'été 2019, lorsqu'il a failli rejoindre la Chinese Super League, peut-être que la majorité aurait laissé tomber les points négatifs et l'aurait apprécié. Mais l'affaire est tombée à l'eau, après un changement d'avis du président Florentino Perez, et lorsque Gareth Bale quittera le Real Madrid cet été, il y aura un pourcentage non négligeable de Madridistas qui le méprisent et seront heureux de voir son retour, que les moments épiques soient damnés.

Gareth Bale will leave Real Madrid at the end of the season, his agent Jonathan Barnett confirms 📝 pic.twitter.com/MLEScWLfyp — GOAL (@goal) May 16, 2022

"Ce qui est important, c'est qu'il a fait partie de l'histoire de ce club", a insisté l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, mais il se bat à contre-courant. "Je pense qu'il reste dans la mémoire de tous les supporters du Real Madrid. C'est un joueur qui a écrit de grands chapitres de l'histoire de ce club et je pense que tout le monde le reconnaît." La réticence de Bale à s'exprimer en espagnol publiquement n'a déjà rien fait pour sa cause, les fans ne pouvant pas se connecter à lui, entendre ses mots. À une époque où les joueurs de football semblent de plus en plus détachés, Bale était un exemple extrême.

Et puis est venu le manque de respect pur et simple. En 2019, Bale a célébré l'accession du Pays de Galles à l'Euro 2020 avec la désormais célèbre banderole "Wales. Golf. Madrid. Dans cet ordre." En Espagne, cela a été considéré comme le chien mordant la main qui nourrit, piétinant son histoire au club et un doigt d'honneur aux fans. Pour beaucoup, cela a entaché son image à jamais. Bale soutiendra que le respect est une voie à double sens et que les banderoles "Pays de Galles, golf, Madrid" ont été inspirées par l'ancien directeur sportif du Real Madrid, Pedja Mijatovic, qui s'est plaint à la radio espagnole que c'était là ses priorités - et dans cet ordre.

Alors que Bale a connu beaucoup de malchance avec les blessures au club, et qu'elles ont parfois été injustement brandies contre lui, ces derniers mois, cela semble plus justifié. Les excuses sont devenues trop importantes, surtout lorsqu'on les compare à ses performances avec le Pays de Galles. L'attaquant a manqué le Clasico 4-0 contre Barcelone, alors que Karim Benzema était blessé et qu'il était en lice pour un départ.

Quatre jours plus tard, il a été titularisé pour le Pays de Galles lors de la victoire 2-1 sur l'Autriche en demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde, marquant deux brillants buts à Cardiff pour amener son équipe aux portes de la compétition proprement dite, pour la première fois depuis 1958. Cette saison, il a marqué un but pour le Real Madrid en sept apparitions et cinq buts en cinq matchs pour son pays. Certains l'ont accusé de se servir du Real Madrid comme d'un camp d'entraînement pour le Pays de Galles.

Sa volonté de jouer contre l'Autriche a été la goutte de trop pour certains, le chroniqueur de Marca Manuel Julia Dorado le comparant à un parasite, sa prose vicieuse étant accompagnée d'une image caricaturale de Bale sous forme d'insecte aspirant le sang de l'insigne de Madrid. "Le parasite Bale est venu de la froide et pluvieuse Britannia", a-t-il fulminé. "Il s'est installé en Espagne, au Real Madrid, où, déguisé, il a d'abord fait preuve d'assiduité et d'amour pour son hôte. Mais ensuite, sa nature l'a conduit à sucer du sang sans rien donner en retour. Plus que du sang, il a sucé, et suce, les euros du club."

Ainsi, malgré le fait que Bale affirme le contraire, il est difficile de ne pas croire que sa célébration pointue, criant "suce ça" à une caméra, ne s'adressait pas à son détracteur. Et les lignes dans le sable ont finalement été creusées dans des tranchées à part entière lorsqu'il n'a pas assisté à la célébration du titre de l'équipe en Liga. Bale a écrit sur Twitter : "Je suis déçu de ne pas pouvoir participer aux célébrations de ce soir en raison d'un spasme au dos, mais je suis très fier de l'équipe qui a remporté le titre !"

C'était une excuse que peu ont cru. Les fans l'avaient raillé lors de sa première apparition au Santiago Bernabeu depuis plus de deux ans, en tant que remplaçant contre Getafe en avril, et il n'avait aucune envie de répéter le spectacle. Ce match pourrait également être son dernier pour le club. Quelle que soit la frustration des supporters madrilènes à l'égard de Bale, il y a des limites à ne pas franchir.

Souvent, ce sont les personnalités de la radio et de la télévision espagnoles qui vont trop loin. L'animateur d'El Partidazo de Cope, Juanma Castano, a suggéré que Bale devrait être envoyé sur la ligne de front de la guerre en Ukraine mais qu'il pourrait en sortir blessé, entre autres plaisanteries. La suite des événements pour Bale dépend du barrage du Pays de Galles contre l'Ukraine ou l'Écosse. S'il n'y arrive pas, la retraite est une option - au moins du football de très haut niveau en Europe ; il pourrait y avoir un attrait financier aux États-Unis.

"Gareth va quitter le Real Madrid, mais nous devons attendre ce que fait le Pays de Galles", a expliqué son agent Jonathan Barnett à Record. "Tout dépend de la qualification de son équipe nationale pour la Coupe du monde, puis nous prendrons une décision, qui peut varier si le Pays de Galles va à la Coupe du monde ou non." Bale et son camp gardent leurs cartes près de leur poitrine, mais si le Pays de Galles atteint Qatar 2022, alors un retour au Royaume-Uni la saison prochaine est l'issue la plus probable, potentiellement sur un accord à court terme.

Cardiff City a été présenté comme une option qui lui permettrait de revenir au Pays de Galles, tandis qu'il a semblé avoir été revitalisé lors d'un prêt à son ancienne équipe Tottenham la saison dernière, qui pourrait être ouverte à un retour. Dans l'un ou l'autre de ces clubs, les fans l'accueilleraient avec la révérence que mérite une légende, une révérence qu'il a cessé de recevoir à Madrid il y a longtemps.