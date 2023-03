Galtier, Vitinha et les réactions après PSG - Rennes (0-2)

Paris est tombé sur ses terres, ce dimanche lors de la réception de Rennes. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le PSG est retombé dans ses travers ce dimanche. Dans son fief de Parc des Princes, le champion de France a été dominé par Rennes (0-2). Un revers qui ne souffre, en plus, d’aucune contestation puisque les Franciliens ont été apathiques. C’est la deuxième fois de la saison qu’ils se font battre par l’équipe bretonne et sans pouvoir inscrire le moindre but.

L’équipe de la capitale n’a pas été à la hauteur. Au coup de sifflet final, Christophe Galtier et ses hommes n’ont pas eu de soucis pour l’admettre. Lucides, ils ont avoué qu’ils doivent proposer bien plus au regard de leur statut et de l’objectif qu’ils ont de conserver leur titre de champion. Cette défaite, ils vont maintenant la ruminer pendant deux semaines à cause de la trêve internationale.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime ) : "Quand vous préparez le match, que vous intégrez beaucoup de jeunes du centre de formation et que vous leaders défensifs ne sont pas là, on peut se demander si ça se passe mal comment on va pouvoir réagir. L’histoire du match, c’est quand même qu’on a pris des ballons dans le dos de notre défense. Ils marquent à la 45e minute et au retour des vestiaires, évidemment que c’est compliqué. Même si on a fait des erreurs qui me paraissent malheureusement logiques avec une défense totalement recomposée, on a eu des situations favorables. Steve Mandanda a fait des arrêts importants. J’espérais qu’on puisse marquer un but pour redonner un élan à ce match-là. Malheureusement, nous n’y sommes pas arrivés".

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Une mauvaise image du PSG ? Oui, ça c’est sûr. On a fait un très mauvais match. Pardon aux supporters qui sont toujours là pour nous. Ce n’est pas nous, ce n’est pas notre équipe. Nous sommes tristes, car on n’aurait jamais imaginé ça. Ils ne méritent pas ça. Perdre la motivation pour la fin de saison ? Non, on ne raisonnera pas comme ça. Il y a la trêve maintenant et on doit penser à ce qu’on doit améliorer car c’est pas suffisant ».

Hugo Ekitike (attaquant du PSG sur Canal+) : « On est déçus, moi le premier. De ce qu’on a proposé. Il n’y a pas grand-chose à dire, si ce n’est qu’il faut se remettre au travail. Profiter de la trêve pour se mettre la tête à l’extérieur et revenir plus forts. On a un titre à aller chercher et on va le faire. Il ne faut pas baisser les bras à chaque défaite. Tous les matches sont différents. Entre nous, on doit parler et sortir la tête de l’eau. Ça arrive d’avoir de mauvais matches. C’est le football ».

Steve Mandanda (gardien de Rennes sur Canal+) : « C’est un match important pour nous car on était sur un mauvais match. Gagner ici, de cette manière, c’est bien. Ça montre qu’on est capables de faire de bonnes choses. Il faut garder cet état d’esprit tous les week-ends. Et aller au bout pour accrocher le meilleur classement possible. A nous d’être solides ».