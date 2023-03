PSG – Rennes (0-2) : Le Stade Rennais bat un petit PSG

Victime de son mauvais match et du réalisme des Rennais, le PSG s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile en Ligue 1.

Ce PSG est toujours convalescent. Après son élimination sans gloire contre le Bayern Munich en Ligue des champions (2-0) et sa victoire plus que poussive et étriquée à Brest (2-1), le PSG a été battu ce dimanche 19 mars 2023 au Parc des princes par le Stade Rennais.

Paris piégé avant et après la mi-temps

Cette défaite du PSG, sa première à domicile en Ligue 1 cette saison, est logique tant les Parisiens ont joué au petit trot lors du premier acte, Kylian Mbappé étant le seul à signaler face à Steve Mandanda (26e, 40e), le portier du Stade Rennais.

Prenant confiance au fil des minutes, les Rennais ont profité de l'apathie parisienne pour plier la rencontre avec deux buts à des moments opportuns : le premier juste avant la pause par Karl Toko-Ekambi (45e) et le second juste après le retour des vestiaires par… Arnaud Kalimuendo (48e), un ancien Titi du PSG.

A 2-0, on attendait une réaction des Parisiens, surtout qu'ils évoluaient devant leur public. Mais ce sont les Rennais qui ont été les plus dangereux, manquant à plusieurs reprises le but du 3-0 par Toko Ekambi (68e), Kalimuendo (69e), Spence (73e) et Traoré (79e).

Malgré les encouragements constants des supporters parisiens, le PSG n'a jamais su trouver la faille au sein de la défense rennaise. Signalons tout de même une frappe de Verratti bien détournée par Mandanda (84e).

Paris reste malgré tout confortablement en tête de la Ligue 1

En dépit de cette défaite, la quatrième de la saison en championnat, le PSG reste leader de la Ligue 1 avec 66 points et garde une confortable avance sur son dauphin, Lens, qui compte 57 points sachant que l'OM, 3e avec 56 points, joue ce soir dimanche soir, à 20h45, face au Stade de Reims à Auguste-Delaune, et peut réduire l'écart.

Quant aux Rennais, ce succès leur permet de rester dans le sillage de Monaco qui occupe la quatrième place, synonyme de Ligue Europa la saison prochaine avec 54 points contre 50 aux Bretons.

Lors de la prochaine journée, le PSG recevra l'Olympique Lyonnais et devra impérativement renouer avec la victoire devant son public pour éviter de s'enfoncer dans la crise tandis que le Stade Rennais recevra le RC Lens.