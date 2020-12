Chelsea, Lampard n'écarte pas des recrues en janvier

Après plus de 220 millions d'euros dépensés lors de l'été, Chelsea pourrait encore investir en hiver.

de nouveau protagoniste du mercato de janvier après avoir largement animé celui de l'été ? Frank Lampard refuse d'écarter cette possibilité.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match contre , Lampard a été sondé sur d'éventuels renforts le mois prochain.

Kai Havertz a du mal depuis quelques semaines, qu'en pense le manager des Blues ? Lampard évoque le positionnement de l'ancien joueur de Leverkusen et estime qu'il peut jouer en 4-3-3 : "Je pense que cela lui convient. Il peut y jouer et avant sa période Covid, il a très bien joué du côté droit. Il peut jouer à différentes positions mais la constance est parfois une bonne chose et c'est ce que je veux lui apporter. Je pense que la réaction autour de Kai, quand vous regardez et analysez vraiment ce qui s'est passé ici, il est venu sans aucune forme de pré-saison. Il a juste commencé à bien jouer plus tôt dans la saison et tout le monde a les yeux rivés sur lui à cause de son prix. Je pense que nous devons avoir une perspective plus grande ici. J'ai mentionné que certains des plus grands joueurs de que nous ayons jamais vus avaient mis du temps à s'adapter à la ligue. Ils sont même parfois partis et reviennent pour bien réussir en PL. Nous savons tous qui sont ces exemples, donc je ne dis pas que Kai prendra beaucoup de temps, mais nous devons lui donner le temps de s'installer sur le terrain. Je suis très content de lui et je n'ai aucun problème avec lui mais les fans de Chelsea et nous devons lui laisser du temps.

Lampard a aussi été interrogé sur le positionnement de Pulisic, ballotté de droite à gauche selon les rencontres : "C'est ma décision. Cela peut parfois arriver dans les match en fonction de la façon dont le jeu se déroule. Ce sont mes décisions parce que j'ai des joueurs sur les ailes qui peuvent jouer des deux côtés, mais pas tous - Hakim Ziyech est clairement plus un joueur qui joue à droite. Avec Timo, il peut jouer à gauche et à droite d'un trois avant dans ses équipes précédentes. La même chose avec Christian, il a joué à droite et à gauche pour Dortmund et a fait de même pour nous l'année dernière. Parfois, vous pensez que vous pouvez poser un problème à l'opposition. Quand Christian s'est déplacé vers la droite contre les Wolves, il a dribblé dans leur surface et a créé quelques choses. J'aime avoir la possibilité de les changer parfois."

Mais les deux sujets qui fâchent à Chelsea aujourd'hui, ce sont les performances des recrues. À commencer par Timo Werner. Après la fortune dépensée lors de l'été, l'effectif a-t-il encore besoin de renforts en janvier ? Lampard répond et refuse d'écarter cette possibilité.

"Premièrement, je ne sais pas pour janvier. Je considérerai janvier quand il sera ici. J'ai donc l'équipe et nous travaillons dur sur les matchs qui nous attendent. Pour Timo, tout buteur veut marquer régulièrement. Réponse simple. Mais ils doivent avoir la force mentale et la confiance nécessaires pour traverser les périodes creuse, parce que chaque attaquant les traverse. Il n'y a pas eu un attaquant au monde qui ait pu marquer match après match au cours d'une longue carrière. Il n'y a pas de problème sur ce front. Il doit rester confiant, il doit continuer et les buts iendront sans aucun doute."