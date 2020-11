Frank Lampard : "Edouard Mendy, c'est une belle histoire"

L'entraîneur de Chelsea a félicité son gardien recruté cet été, lequel s'est déjà parfaitement adapté.

Prometteur à Reims, solide à Rennes, impressionnant à ... La progression du gardien Edouard Mendy fait plaisir à voir. Recruté par les Blues cet été, l'international sénégalais s'est rapidement imposé en tant que titulaire du côté de Londres. Déjà très apprécié, il a été félicité par son entraîneur Frank Lampard en conférence de presse.

"C'est aux joueurs de montrer leurs qualités et il les a montrées"

"Depuis son premier match contre en et lors des matches qui ont suivi, Édouard Mendy a montré son assurance dans le but et c'est ce que nous recherchions lorsque nous l'avons recruté. Il est clairement venu pour nous apporter de la concurrence. C'est aux joueurs de montrer leurs qualités et il les a montrées", a ainsi déclaré l'entraîneur de Chelsea, heureux du niveau affiché par sa recrue estivale, avant de parler de "très belle histoire" au sujet de l'ancien joueur du .

"Il y a aussi la personnalité. Mendy s'est très bien intégré. Il est impliqué, il s'entraîne dur, il veut parler et créer des relations avec les joueurs devant lui. Je suis content qu'il joue dans notre équipe. Je pense que c'est une très belle histoire", a ensuite ajouté l'ancienne gloire des Blues. Edouard Mendy vit actuellement un rêve éveillé. Pourvu que ça dure !