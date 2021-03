France, Lloris : "Il faut se faire violence"

Hugo Lloris va égaler le nombre de sélections de Thierry Henry (123) et espère décrocher une victoire au bout pour fêter cet accomplissement.

Mercredi soir, Hugo Lloris va devenir le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France à égalité avec Thierry Henry. Le capitaine des Bleus va fêter sa 123ème sélection en équipe de France face à la Bosnie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Devant le capitaine de Tottenham ne se dressera plus que Lilian Thuram et ses 142 sélections, une marque encore lointaine mais qui pourrait être égalé par le portier des Bleus s'il continue sa carrière internationale jusqu'en 2022 voir au-delà.

En conférence de presse, Hugo Lloris a exprimé sa fierté d'égaler une légende comme Thierry Henry : "C'est une grande fierté. Mais quand j'ai démarré le rassemblement, je ne pensais pas du tout à ces chiffres. J'étais davantage focalisé sur l'équipe et les résultats à faire. Quand on commence une carrière, il est difficile d'imaginer autant de matches avec les Bleus. Je n'ai jamais couru après les records. Ils sont plutôt venus naturellement. On va continuer dès demain en espérant surtout gagner ce match face à la Bosnie".

Le gardien de Tottenham s'est exprimé sur l'ascension de Mike Maignan : "Mike monte de niveau saison après saison. Il a encore pris plus de place dans les performances de Lille. Il a fait gagner des points importants par moments. Mais il est toujours difficile de se projeter. Il fait partie des gardiens de demain avec Alphonse Areola, Meslier ou Alban Lafont. Mike est très ambitieux. Il a envie d'être confronté au haut niveau".

"Avoir l'ambition d'aller chercher l'adversaire"

Hugo Lloris a donné des nouvelles des Bleus qui ont énormément voyagé au cours de la dernière semaine et qui tentent de récupérer au mieux : "Il reste encore vingt-quatre heures et une séance d'entraînement avant le match. Il faut déjà être présent mentalement et les jambes vont suivre. La Bosnie a eu plus de récupération que nous et un match officiel en moins. Il y aura des bons joueurs en face avec deux qui sortent du lot qui sont Miralem Pjanic et Edin Dzeko".

Le capitaine des Bleus attend une victoire face à la Bosnie et espère que l'équipe de France parviendra à trouver des solutions, y compris si la Bosnie évolue bas sur le terrain : "Il y a plusieurs choses mais il faut avoir avant tout l'ambition d'aller chercher l'adversaire, de mettre du rythme, de l'intensité et de créer des largeurs dans l'équipe adverse. La Bosnie a d'autres caractéristiques que l'Ukraine avec des bons manieurs de ballons. Il faudra bien gérer les temps faibles et appuyer sur les temps forts en marquant de buts".

"Notre réponse doit être plus collective. On se focalise sur ce qu'on sait faire avec ou sans le ballon. Toutes les nations sont motivées face à l'équipe de France. Ce genre de match peut permettre de créer quelque chose sur une campagne de qualification. Il va surtout clôturer ce rassemblement de trois matches. Il faut se faire violence et finir sur une bonne note. L'important est de finir cette parenthèse de qualification sur une bonne image avant de se projeter sur l'Euro", a conclu Hugo Lloris.