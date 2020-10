France, Koundé : "L'objectif est, bien évidemment, d'aller avec les A"

Le défenseur du FC Séville rêve ouvertement de faire la passerelle entre les espoirs et les A. Il a évoqué son faux départ à Manchester City.

Impressionnant avec le en et en la saison dernière, Jules Koundé a connu une ascension fulgurante depuis son départ des Girondins de . Le défenseur central représente le présent et le futur du football français, mais contrairement à Dayot Upamecano il n'a pas eu sa chance pour prouver son talent avec l'équipe de A. Pourtant, il a récemment été encensé par Didier Deschamps qui a ouvert la porte à sa venue prochaine dans le groupe France.

Dans une interview accordée à Canal +, Jules Koundé a réagit aux propos du sélectionneur et rêve de faire le grand saut : "Ça fait plaisir. Je sais qu'il y a une passerelle entre les Espoirs et l'équipe de France A. Le sélectionneur et le staff sont attentifs aux performances des joueurs qui sont en Espoirs. C'est encourageant, ça me motive. Je vais continuer à travailler parce que l'objectif est, bien évidemment, d'aller avec les A un jour."

"La concurrence c'est bien, ça motive"

Pour réussir à se faire sa place chez les Bleus, le défenseur du FC Séville aura fort à faire avec une féroce concurrence : "La concurrence à mon poste ? Ça ne m'inquiète pas du tout, au contraire. Je sais qu'il y a une grosse concurrence et c'est bien, ça booste, ça motive. Le fait de savoir qu'il fait aussi confiance aux jeunes et quand il estime que quelqu'un mérite réellement de venir, il vient, c'est encourageant pour nous."

Didier Deschamps a récemment justifié l'absence de Jules Koundé dans ses dernières listes : "Jusqu’à maintenant j’ai fait des choix différents, mais il est encore jeune. A lui de continuer ce qu’il fait à l’heure actuelle, avec son club ou la sélection Espoirs. Comme je le disais, numériquement et qualitativement, il y a beaucoup de concurrence, les postes sont chers en charnière centrale. Mais il pourrait être amené, comme d’autres, à intégrer un jour ou l’autre le groupe France."

Enfin, Jules Koundé a évoqué son avenir en club. Très courtisé par , le défenseur central français est resté à Séville faute d'un accord entre les deux clubs. Flatté par l'intérêt des Citizens, l'ancien bordelais est heureux de rester à Séville : "Ça fait partie de ma progression Je donne tout ce qu'il faut et je travaille énormément pour que ça vienne. J'étais content, c'était une bonne opportunité mais je suis à Séville et je suis très content."