France, Giresse : "Griezmann n'est pas un numéro 10"

L'ancienne gloire de l'équipe de France considère que le positionnement de l'attaquant du Barça n'est pas adapté chez les Bleus.

L'équipe de a affiché un visage peu séduisant face au ce dimanche soir au Stade de France en Ligue des Nations. Au terme d'un match nul (0-0), les Bleus ont plutôt été dominé dans la rencontre, laissant le ballon aux hommes de Fernando Santos et pratiquant un jeu, une nouvelle fois, décrit comme ennuyeux pour les observateurs des Bleus. Antoine Griezmann, en manque de confiance au Barça, a encore déçu et est bien loin de son meilleur niveau. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Alain Giresse a analysé le positionnement de l'ancien de l'Atletico Madrid, et ne le voit pas jouer au poste de numéro dix efficacement.

"Bon, on a parlé d'un 4-4-2 et d'un système en losange au milieu et on sait très bien qu'il faut de la complémentarité quand on évolue de cette façon. Or, depuis deux matches, Didier Deschamps place Griezmann derrière les deux devant que sont Giroud et Mbappé. Mais contre les Portugais, Griezmann s'est davantage comporté comme une espèce de faux attaquant excentré, il n'était plus en soutien de Giroud. Parce que Mbappé, ce n'est pas le prototype même du joueur qui va tourner autour de son attaquant. Lui, il lui faut de l'espace", a expliqué Alain Giresse.

"Griezmann doit tourner autour de Giroud"

"Le problème c'est qu'actuellement, Griezmann est en totale perte de confiance et Didier le fait jouer justement pour lui redonner cette confiance qu'il n'a plus. Là, il a joué comme un dix, mais ce n'est pas un dix Griezmann. On a toujours dit que le joueur qui devait tourner autour de Giroud, ce devait être lui. À la , c'était comme ça avec Mbappé sur un côté et Matuidi de l'autre", a ajouté le membre du carré magique.

Alain Giresse a donné sa vision de choses pour le match face à la , mercredi, s'il avait été dans la peau de Didier Deschamps : "Si j'étais sélectionneur je changerais certains joueurs ? Peut-être, mais pas au-delà d'un ou deux, trois grand maximum. Après, j'essayerai de me rapprocher du système de jeu des Bleus lors de la dernière Coupe du monde en . Quand notre milieu s'entendait bien avec notre secteur offensif".

"Donc je place Giroud devant, Mbappé sur un côté, à droite ou à gauche peu importe et j'équilibre avec un joueur à droite comme Coman. Enfin, je place Griezmann en neuf et demi, en soutien de Giroud, mais pas en dix parce que je le répète ce n'en est pas un et pas sur le côté comme un attaquant excentré. C'est dans cette position de neuf et demi qu'il s'exprime le mieux. Cela avait parfaitement fonctionné, mais encore une fois, Griezmann a peut-être besoin de retrouver davantage de confiance", a conclu l'ancien international français.