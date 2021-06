France-Galles (3-0) : Benzema : "Beaucoup de fierté et beaucoup de joie"

Pour son premier match en Bleu depuis cinq ans, Karim Benzema était heureux.

Karim Benzema, attaquant des Bleus, au micro de TF1 :

Comment jugez-vous votre retour ? : « Bien, très bien. J'ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail et de physique. Ça monte en puissance. C'était une saison difficile, avec la répétition des matches. Je me suis bien senti, je suis monté en puissance, c'est de bonne augure pour la suite. »

Votre sentiment sur votre associtaion avec Mbappé et Griezmann : « On a tenté, surtout contre des équipes comme ça avec cinq défenseurs et un bloc très bas. C'est difficile, on le temps de peaufiner ça aux entraînements, mais on a fait un très bon match, on a tenté et c'est le plus important. »

Vous gardez les buts pour l'Euro ? : « Un match, c'est comme ça, l'essentiel est de se créer les occasions, gagner et faire mieux la prochaine fois. »

Ca fait quoi de reporter le maillot Bleu ? : « Fierté ! Beaucoup de fierté, beaucoup de joie et envie de jouer et de montrer ce que j'ai fait ce soir sur le terrain. »

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, au micro de TF1 :

C'est une préparation idéale ? : « Il y a eu de bonnes choses. Evidemment qu'avec un joueur de moins [pour les Gallois], ça nous a facilité la tâche. On a eu énormément d'occasions, mais par rapport à toute la semaine, c'est bien de conclure cette première partie avec ce match. Avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être bien plus lourd. C'est bien pour une première phase".

Quelles étaient les consignes pour les attaquants : « Il n'y a pas de position fixe. Je leur laisse une totale liberté. Évidemment à la perte du ballon ils savent ce qui doit être fait, les trois ne doivent pas être déconnectés des autres. Quand un est écarté ou décroche, l'autre va plus en profondeur. Leurs profils sont complémentaires. »

Votre analyse sur le match de Benzema : « Karim a été malheureux, mais il a été bien présent. Un but lui aurait fait plaisir, et moi aussi, mais s'il les garde pour après... C'était un moment important pour lui. Après, il s'inscrit dans un collectif par rapport à la manière dont il joue. »

Antoine Griezmann, attaquant des Bleus, au micro de TF1 :

C'est un début idéal ? : « On a fait une bonne prépa. Après ils étaient à dix. On a essayé de faire du mieux possible devant, de se chercher. Il y a encore deux ou trois trucs à régler. On va bien regarder la vidéo pour voir un peu les mouvements de Karim et de Kylian, et pour travailler sur ce système. »

On parle beaucoup de la "MGB", quel est votre ressenti ? : « On a essayé de se mettre dans les meilleures conditions. C'est le premier match, à l'entraînement ça se passe très bien, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aussi lors des matches. On va continuer à travailler et à faire mieux. Faudra bien regarder le match et voir un peu où c'est qu'on peut s'améliorer devant. »

Et quel but ! : « Oui, j'aimerais bien le revoir car c'est allé assez vite. Je suis très heureux mais on est fatigué, ça s'est vu en première période parce qu'on a du mal à se mettre dans le match. »

Jules Koundé, défenseur des Bleus, au micro de la chaîne L'Équipe :

Sur sa première sélection en équipe de France : « Ça représente beaucoup de choses. C'est la récompense d'un long travail, j'espère que c'est le début d'une longue aventure, en tout cas je vais tout faire pour. Le fait qu'on soit à 11 contre 10 m'a aidé. Je me suis senti plutôt bien, à un poste un peu inhabituel pour moi (arrière droit, n.d.l.r.). J'ai essayé de faire ce que je savais faire, sans trop me compliquer. À chaque fois que le coach fait appel à moi, j'essaie de remplir ma fonction, en commençant par bien défendre, puis apporter en attaquant quand il y a la possibilité. »

Hugo Lloris, gardien et capitaine des Bleus, au micro de la chaîne L'Équipe :

Sur la belle victoire des Bleus : « Je vous rassure on a tous demandé à l'arbitre de ne pas expulser le joueur gallois, on aurait préféré jouer à 11 contre 11 mais il a suivi le règlement. Ils sont restés très organisés, beaucoup derrière, il y a des choses positives notamment dans les phases offensives, on a réalisé de belles choses, le gardien gallois a fait un grand match. Le score résume bien la physionomie du match. »

Sur le fait de ne pas avoir encaissé de but : « Le plus important c'est qu'on gagne, ce mercredi soir j'honorais la 100e en tant que capitaine, avec le clean sheet c'est encore mieux. Que ce soit pour moi ou l'équipe ça donne de la confiance, on va continuer à travailler, il y a une deuxième semaine très chargée qui finira avec le match contre la Bulgarie avant de basculer sur les Allemands. »