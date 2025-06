France - Espagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Espagne vs France

France-Espagne : Revanche en Ligue des Nations ! Les Bleus défient le champion d'Europe pour une place en finale. Soir de choc à Stuttgart !

Stuttgart, théâtre d'un classique européen aux multiples saveurs. Ce jeudi soir (21h00), l'Équipe de France retrouve l'Espagne, son illustre voisine et rivale, pour une demi-finale de Ligue des Nations qui promet des étincelles. Au-delà d'une place en finale pour défier le Portugal de Cristiano Ronaldo, c'est un parfum de revanche qui flotte après la demi-finale de l'Euro perdue par les Bleus face à cette même Roja. Et pour ne rien gâcher, un duel à distance pour le Ballon d'Or, notamment entre un Ousmane Dembélé en état de grâce et le prodige espagnol Lamine Yamal, s'invite sur la pelouse allemande.

Les Bleus : une soif de revanche et un Dembélé en mission Ballon d'Or

Si Didier Deschamps, fidèle à sa communication maîtrisée, se garde d'évoquer une "revanche" après l'élimination en demi-finale de l'Euro 2024 (1-2), l'envie de prendre le dessus sur le champion d'Europe en titre est bien présente dans les rangs tricolores. Pour cela, la France comptera sur un collectif rôdé et sur un Ousmane Dembélé stratosphérique. L'ailier du PSG, auteur d'une saison exceptionnelle, est au centre de toutes les attentions, et son sélectionneur n'a pas hésité à affirmer : « Quoi qu'il arrive ici, Dembélé mérite le Ballon d'Or pour sa saison ». Après avoir su renverser la Croatie en quart de finale, les Bleus, emmenés par leur capitaine Kylian Mbappé et l'expérimenté Antoine Griezmann, abordent ce choc avec la ferme intention d'imposer leur puissance.

L'Espagne, championne d'Europe et redoutable machine

En face, c'est une Espagne souveraine qui se présente. Championne d'Europe en titre et tenante de cette Ligue des Nations, la Roja de Luis de la Fuente impressionne par son incroyable série de vingt matchs sans défaite. Loin de se cantonner à une simple possession stérile, l'équipe espagnole allie une solidité défensive retrouvée à des individualités capables de fulgurances, à l'image du jeune Lamine Yamal, également cité dans la course au Ballon d'Or. Conscient de la valeur de son adversaire, De la Fuente a d'ailleurs souligné qu'il n'y avait "pas de favoris" dans une telle affiche.

Un choc de titans pour un billet face au Portugal

Avec une pléiade de stars mondiales des deux côtés du terrain, ce France-Espagne s'annonce comme une bataille tactique et technique de très haut niveau. Les Bleus, qui rêvent d'un nouveau trophée continental et d'une deuxième Ligue des Nations après celle conquise en 2021 (déjà face à l'Espagne), savent qu'il faudra livrer une performance majuscule. L'enjeu est de taille : dompter le champion d'Europe pour s'offrir une finale de prestige face au Portugal et continuer à écrire l'histoire.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de streaming et plus encore.

Sur quuelle chaine regarder Espagne - France ?

📍 Région 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France TF1 TF1+ 🌍 MENA BeIN Sports MENA 3 BeIN Connect / TOD 🇩🇪 Allemagne ARD Das Erste ARD Mediathek 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1 Digi Online 🌍 Balkans Arena Premium 1 Arena Cloud 🇵🇱 Pologne Polsat Sport Premium 1 Polsat Box Go 🇨🇭 Suisse RTS 2 Play RTS 🇵🇹 Portugal Sport TV 1 Sport TV Multiscreen 🇪🇸 Espagne TVE 1 RTVE Play

💡 Astuce VPN : Si vous êtes à l'étranger, utilisez un VPN localisé en France ou en Espagne pour accéder à TF1+ ou RTVE Play sans restriction.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) afin de regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Espagne - France

Le match de la Ligue des Nations de l'UEFA entre l'Espagne et la France se jouera au MHPArena à Stuttgart, Allemagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le jeudi 5 juin, 2025, heure française.

Infos des équipes effectifs

Infos de l'équipe d'Espagne

La Roja devra faire sans son métronome du milieu de terrain, Rodri, encore en phase de récupération à Manchester City. Elle sera également privée de l’attaquant du Barça, Ferran Torres, convalescent après une opération de l’appendicite.

L’optimisme est toutefois de mise, avec Isco qui espère enfin retrouver la sélection nationale, tandis que Gavi fait son retour après une grave blessure au genou. Il devra batailler avec Pedri, Fabián Ruiz et Martín Zubimendi pour une place dans l’entrejeu.

Le jeune défenseur central Pau Cubarsí est lui aussi de retour de blessure et pourrait prendre la place de Dean Huijsen en défense. En attaque, les flèches Lamine Yamal et Nico Williams devraient animer les ailes, avec le capitaine Álvaro Morata à la pointe de l’offensive.

Infos de l'équipe de France

L’équipe de France doit aussi composer avec plusieurs absences notables. Outre le casse-tête lié à la fatigue des sept finalistes de la Ligue des champions — dont Désiré Doué, élu homme du match du triomphe du PSG face à l’Inter (5-0), et Ousmane Dembélé, pressenti pour le Ballon d'Or — Didier Deschamps doit trouver le bon équilibre entre forme physique et continuité tactique à l’approche de la demi-finale contre l’Espagne.

Le sélectionneur pourrait offrir une première titularisation en bleu à Doué, impressionnant depuis plusieurs mois et performant lors de sa première apparition en Croatie (54 minutes). Mercredi soir à Stuttgart, il a participé à l’opposition avec les titulaires dans une configuration en 4-2-3-1. Dembélé devrait évoluer à droite, Doué à gauche, avec Mbappé dans l’axe.

En défense, le forfait combiné d’Upamecano, Saliba et Koundé oblige Deschamps à recomposer sa ligne arrière. Sur le côté droit, Benjamin Pavard et Malo Gusto sont en concurrence, mais Pierre Kalulu — en vue lors de la dernière séance — pourrait être la surprise du chef et connaître sa première sélection. À gauche, Lucas Hernandez et Clément Lenglet postulent, tandis que Loïc Badé pourrait fêter sa première apparition aux côtés de Konaté dans l’axe.

Enfin, en attaque, Kylian Mbappé mènera l’offensive. Le capitaine des Bleus n’est plus qu’à deux buts du cap symbolique des 50 réalisations en sélection. Autre option offensive suivie de près : Rayan Cherki, qui espère honorer sa première cape avec les A.

