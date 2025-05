Désiré Doué : L'ouragan de 19 ans qui a offert la C1 au PSG !

Paris Saint-Germain vs Inter

Le PSG a gagné la C1 après une finale historique ! Un sacre collectif, mais une étoile de 19 ans a survolé Munich : Doué, l'architecte du triomphe !

Il y a des soirées où un joueur transcende le jeu, où le talent pur explose aux yeux du monde entier, gravant son nom dans la légende. Ce samedi soir à Munich, lors de la finale de la Ligue des Champions remportée de manière écrasante par le Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan (5-0), Désiré Doué a offert une de ces performances qui marquent une carrière et l'histoire d'une compétition. À seulement 19 ans et 362 jours, pour sa première finale de C1, le jeune prodige français n'a pas seulement été bon, il a été stratosphérique, monumental, portant son équipe vers son premier sacre européen avec une insouciance et une maturité qui ont stupéfié la planète football.